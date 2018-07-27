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كُتّاب وآراء
سكولاري يعود إلى البرازيل عبر بوابة بالميراس
أعلن نادي بالميراس عن تعاقده مع المدرب البرازيلي المخضرم، لويز فيليبي سكولاري، ليحل مكان روجيريو ماتشادو، الذي أقيل جراء النتائج المحبطة خلال هذا الموسم.
ووقع المدرب البالغ من العمر 69 عاما، وبطل العالم مع البرازيل في 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، عقدا مع بالميراس يمتد حتى عام 2020، بحسب بيان النادي.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يقود فيها "فيليباو" بالميراس، حيث كانت فترته الأولى من 1997 وحتى 2000 والثانية من 2010 وحتى 2012.
وسبق أن قاد سكولاري، صاحب فضيحة الهزيمة الثقيلة للسيليساو 1-7 بنصف نهائي مونديال البرازيل 2014، بالميراس للتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس لعام 1999 وكأس البرازيل مرتين في 1998 و2012.
وكان آخر ناد يقوده سكولاري، المدير الفني السابق لتشيلسي، هو جوانجزو ايفرجراند الصيني، الذي تولى مسؤوليته خلال العامين الماضيين قبل الرحيل عنه في نوفمبر 2017.
وكان بالميراس قد خسر في آخر جولات الدوري البرازيلي بهدف نظيف أمام فلومينينزي، ليحتل المركز السابع برصيد 23 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف صاحب الصدارة، فلامنجو.