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كُتّاب وآراء
بواتينغ لم يعد أولوية لباريس سان جيرمان
كشفت تقارير صحفية أن المدافع الألماني جيروم بواتينغ لم يعد يمثل أولوية لنادي باريس سان جيرمان الذي يوجه اهتمامه الآن لاستقدام لاعب وسط وظهير أيسر.
ونفت صحيفة (فرانس فوتبول) ما ذكرته بعض الصحف الألمانية بشأن اهتمام نادي العاصمة الفرنسية بضم مدافع بايرن ميونخ البالغ من العمر 29 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن أولويات المدرب الجديد لبي إس جي، الألماني توماس توخيل أصبحت تتمثل في التعاقد مع لاعب وسط وظهير أيسر.
وانتقل الدولي الألماني لصفوف البايرن في يوليوز 2011 قادما من مانشستر سيتي، ويربطه بالنادي البافاري عقدا حتى 30 يونيو 2021.