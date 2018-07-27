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كُتّاب وآراء
برشلونة يصل لوس أنجليس ويستعد لمواجهة توتنهام
وصل فريق برشلونة اليوم إلى مدينة لوس أنجليس الأمريكية وسيجري مرانا بدءا من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (01:00 من السبت بتوقيت غرينتش)، استعدادا لخوض مباراته الأولى ضمن معسكر إعداده للموسم الجديد، أمام توتنهام الإنجليزي.
وسيقام المران في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس وسيفيد كي يعتاد الفريق الكتالوني على الأجواء قبل مواجهة "السبيرز" ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.
وفي هذه النسخة من البطولة، التي يحمل البرسا لقبها، سيواجه البلاوجرانا توتنهام السبت في باسادينا بكاليفورنيا، وروما في دالاس بتكساس يوم 31 يوليوز، وميلان في سانتا كلارا بكاليفورنيا في 4 غشت.
وستقام مباراة البرسا وتوتنهام يوم السبت بدءا من الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي (03:05 بتوقيت غرينتش ليوم الأحد) على ملعب روز بول، الذي تبلغ سعته 90 ألف شخص.