24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تسجيل حالة "مينانجيت" في مدينة سطات (5.00)

  2. البرلمان المغربي يُحدث مركز دراسة الأثر المالي والاجتماعي للقوانين (5.00)

  3. المغرب يتبوأ الرتبة 87 عالميا في الخدمات اللوجستيكية للتجارة (5.00)

  4. الحكومة تحذف مداولات البرلمان من الجريدة الرسمية (5.00)

  5. عملاق صيني يستثمر 4 مليارات لصناعة إطارات السيارات بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | برشلونة يصل لوس أنجليس ويستعد لمواجهة توتنهام

برشلونة يصل لوس أنجليس ويستعد لمواجهة توتنهام

برشلونة يصل لوس أنجليس ويستعد لمواجهة توتنهام
هسبريس - إفي
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 11:19

وصل فريق برشلونة اليوم إلى مدينة لوس أنجليس الأمريكية وسيجري مرانا بدءا من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (01:00 من السبت بتوقيت غرينتش)، استعدادا لخوض مباراته الأولى ضمن معسكر إعداده للموسم الجديد، أمام توتنهام الإنجليزي.

وسيقام المران في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس وسيفيد كي يعتاد الفريق الكتالوني على الأجواء قبل مواجهة "السبيرز" ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

وفي هذه النسخة من البطولة، التي يحمل البرسا لقبها، سيواجه البلاوجرانا توتنهام السبت في باسادينا بكاليفورنيا، وروما في دالاس بتكساس يوم 31 يوليوز، وميلان في سانتا كلارا بكاليفورنيا في 4 غشت.

وستقام مباراة البرسا وتوتنهام يوم السبت بدءا من الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي (03:05 بتوقيت غرينتش ليوم الأحد) على ملعب روز بول، الذي تبلغ سعته 90 ألف شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.