24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تسجيل حالة "مينانجيت" في مدينة سطات (5.00)

  2. مزاعم بنهاية العالم تسبق إطلالة "القمر الدموي" هذه الليلة (5.00)

  3. مجموعة بريطانية تطلق حملة "شتنبر بلا تصفح" (5.00)

  4. التحريات تضبط مقترف حادث سير مميت في طنجة‎ (5.00)

  5. "شمس الحضارات" و"شمس الحكرة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | عيون برشلونة تتابع الموهبة البرتغالية دومينغوس

عيون برشلونة تتابع الموهبة البرتغالية دومينغوس

عيون برشلونة تتابع الموهبة البرتغالية دومينغوس
هسبريس - متابعة
السبت 28 يوليوز 2018 - 03:38

كشفت تقارير اخبارية أن نادي برشلونة أرسل كشافين لمتابعة لاعب الوسط البرتغالي الصاعد دومينغوس كوينا، خلال بطولة أوروبا تحت 19 عاما المقامة حاليا في فنلندا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة النادي الكتالوني مهتمة بضم اللاعب صاحب الـ18 عاما؛ والمحترف بصفوف وست هام يونايتد الإنجليزي.

وسيشارك اللاعب المولود في غينيا بيساو في نهائي البطولة، الأحد القادم، مع منتخب بلاده ضد منتخب إيطاليا. وأضافت الشبكة أن دومينغوس قد يغادر وست هام مقابل نحو مليون جنيه استرليني.

وسجل كوينا هدفا خلال البطولة، في الهزيمة التي مني بها منتخب بلاده أمام إيطاليا بدور المجموعات، والتي انتهت بنتيجة 2-3.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.