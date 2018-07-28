عيون برشلونة تتابع الموهبة البرتغالية دومينغوس

هسبريس - متابعة

كشفت تقارير اخبارية أن نادي برشلونة أرسل كشافين لمتابعة لاعب الوسط البرتغالي الصاعد دومينغوس كوينا، خلال بطولة أوروبا تحت 19 عاما المقامة حاليا في فنلندا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن إدارة النادي الكتالوني مهتمة بضم اللاعب صاحب الـ18 عاما؛ والمحترف بصفوف وست هام يونايتد الإنجليزي.

وسيشارك اللاعب المولود في غينيا بيساو في نهائي البطولة، الأحد القادم، مع منتخب بلاده ضد منتخب إيطاليا. وأضافت الشبكة أن دومينغوس قد يغادر وست هام مقابل نحو مليون جنيه استرليني.

وسجل كوينا هدفا خلال البطولة، في الهزيمة التي مني بها منتخب بلاده أمام إيطاليا بدور المجموعات، والتي انتهت بنتيجة 2-3.