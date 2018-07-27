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كُتّاب وآراء
الدفاع الحسني الجديدي يتعادل مع وفاق سطيف
المواجهة بين الدفاع الحسني الجديدي ووفاق سطيف الجزائري، مساء اليوم الجمعة على أرضية "ملعب العبدي"، لحساب رابع جولات دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، انتهت بالتعادل 1-1.
افتتاح حصة التسجيل كان للمحليين، في الدقيقة 23، بهدف أسكنه هابيغود سيمون مسوفان شباك الحارس مصطفى زيغبا، بعد تلقيه تمريرة من مهاجم الدفاع الجديدي بلال المغري.
معادلة الكفة من طرف النادي الجزائري لم تتأخر، إذ نجح الحبيب بوڭلمونة، عقب تنفيذ ضربة جزاء عند الدقيقة 32، في هزم الحارس محمد اليوسفي وتسجيل هدف التعادل للوفاق.
جدير بالذكر أن الدفاع الحسني الجديدي دخل المواجهة وفي رصيده نقطة وحيدة من ثلاث مقابلات، بينما حضر لاعبو سطيف إلى المملكة وفي جعبتهم ثلاث نقاط من انتصار وحيد على DHJ، خلال الدورة الثالثة، بـ2-0.
نتيجة هذه المقابلة تجعل الفريق الجزائري، الذي يدربه المغربي رشيد الطاوسي، بـ4 نقاط في سبورة الترتيب العام المؤقت للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، بينما يحوز فريق عبد الرحيم طاليب نقطة واحدة في ذيل الترتيب نفسه.