تتويج جديد للكرة المغربية .. "أشبال الأطلس" يغادرون الجزائر بذهبيّة

آمال لكعيدا من الجزائر*

توج المنتخب المغربي لأقل من 16 سنة بالميدالية الذهبية في منافسات النسخة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب، المقامة في الجزائر.

"أشبال الأطلس فازوا، مساء اليوم الجمعة، على "نسور نيجيريا" بـ3-1 في المباراة النهائية التي أجريت على أرضية "ملعب 20 غشت" في بلوزداد.

ونجح لاعبو الهولندي مارك فوت في إحراز الميدالية الذهبية بهدفين لمحمد رديد، المسجل الإصابة الأولى والثالثة، بينما المهدي موهوب بصم على الهدف الثاني، فيما سجل أديليكي أولواطوبغ الهدف الوحيد لـنيجيريا.

المباراة النهائية عرفت حضور مجموعة من الشخصيات، من بينها سفير المغرب في الجزائر لحسن عبد الخالق، بجانب عمدة بلدية بلوزداد الجزائرية، وأسماء أخرى أبت إلا أن تسجل مؤازرتها للمنتخب المغربي.

وقال مارك فوت، مدرب المنتخب المغربي في الألعاب الإفريقية للشباب، ضمن تصريح لـ"هسبورت"، إن التتويج باللقب لم يكن سهلا.

وأورد ناخب "أشبال الأطلس" أن "الفوز على المنتخب النيجيري وإحراز الميدالية الذهبية كان صعبا، لكنه تحقق بفعل العزيمة الكبيرة التي أبان عنها اللاعبون طيلة المسابقة".

وأكد مارك فوت أن التتويج بالميدلية الذهبية مع منتخب شاب يبقى بصمة مميزة له، كما للطاقم التقني المشتغل معه، وأيضا للاعبين أنفسهم.

"هؤلاء شباب سيقولون كلمتهم في القريب إن هم ابتعدوا عن الغرور، والتزموا بالعزيمة نفسها، وتمسكوا بالرغبة ذاتها في تشريف القميص الوطني"، يزيد المدرب نفسه.

جدير بالذكر أن تسليم الميدالية الذهبية للمنتخب المغربي ومنح الفضية لمنتخب النيجيري قد وازاهما نيل المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية، بعد فوز "الخُضر على المنتخب الكاميروني، اليوم الجمعة أيضا، بهدف دون رد.

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