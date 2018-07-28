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الرئيسية | رياضة | تتويج جديد للكرة المغربية .. "أشبال الأطلس" يغادرون الجزائر بذهبيّة

تتويج جديد للكرة المغربية .. "أشبال الأطلس" يغادرون الجزائر بذهبيّة

تتويج جديد للكرة المغربية .. "أشبال الأطلس" يغادرون الجزائر بذهبيّة
آمال لكعيدا من الجزائر*
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 22:30

توج المنتخب المغربي لأقل من 16 سنة بالميدالية الذهبية في منافسات النسخة الثالثة للألعاب الإفريقية للشباب، المقامة في الجزائر.

"أشبال الأطلس فازوا، مساء اليوم الجمعة، على "نسور نيجيريا" بـ3-1 في المباراة النهائية التي أجريت على أرضية "ملعب 20 غشت" في بلوزداد.

ونجح لاعبو الهولندي مارك فوت في إحراز الميدالية الذهبية بهدفين لمحمد رديد، المسجل الإصابة الأولى والثالثة، بينما المهدي موهوب بصم على الهدف الثاني، فيما سجل أديليكي أولواطوبغ الهدف الوحيد لـنيجيريا.

المباراة النهائية عرفت حضور مجموعة من الشخصيات، من بينها سفير المغرب في الجزائر لحسن عبد الخالق، بجانب عمدة بلدية بلوزداد الجزائرية، وأسماء أخرى أبت إلا أن تسجل مؤازرتها للمنتخب المغربي.

وقال مارك فوت، مدرب المنتخب المغربي في الألعاب الإفريقية للشباب، ضمن تصريح لـ"هسبورت"، إن التتويج باللقب لم يكن سهلا.

وأورد ناخب "أشبال الأطلس" أن "الفوز على المنتخب النيجيري وإحراز الميدالية الذهبية كان صعبا، لكنه تحقق بفعل العزيمة الكبيرة التي أبان عنها اللاعبون طيلة المسابقة".

وأكد مارك فوت أن التتويج بالميدلية الذهبية مع منتخب شاب يبقى بصمة مميزة له، كما للطاقم التقني المشتغل معه، وأيضا للاعبين أنفسهم.

"هؤلاء شباب سيقولون كلمتهم في القريب إن هم ابتعدوا عن الغرور، والتزموا بالعزيمة نفسها، وتمسكوا بالرغبة ذاتها في تشريف القميص الوطني"، يزيد المدرب نفسه.

جدير بالذكر أن تسليم الميدالية الذهبية للمنتخب المغربي ومنح الفضية لمنتخب النيجيري قد وازاهما نيل المنتخب الجزائري الميدالية البرونزية، بعد فوز "الخُضر على المنتخب الكاميروني، اليوم الجمعة أيضا، بهدف دون رد.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ahmed italy الجمعة 27 يوليوز 2018 - 22:42
السلام عليكم هنييا لشبابنا التتويج وما ناهله هو الاستمراريه في التكوين والتهيي وليس الوقوف عند هذا الانجاز ككل مره ويضيع هذا الجيل كسابقه.
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46
2 - ابن سوس المغربي، سؤال مهم؟ الجمعة 27 يوليوز 2018 - 22:49
السؤال هل سا تكون هناك متابعة لهؤلاء الأشبال حتى النهاية استكمال برنامج تدريب و استفادة منهم في مونديال قطر و غيره من المنافسات العالمية؟ المشكلة في المسؤولين المغاربة انهم عندما نصل إلى مكان لا يستمرون في استكمال المسيرة و نبقى في مكاننا بينما دول أخرى سبقتنا تدعم إلى النهاية كل مشاريع مواطنيها بالتوفيق ان شاء الله
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19
3 - ملاحظة الجمعة 27 يوليوز 2018 - 22:54
مند الستينات و المواهب الشابة تقنع و تؤدي دورها الناشء ...لكن سرعان ما يقعون في إهمال و الا مبالاة من طرف المسؤولين...؟
فلم تكون هناك لا متابعة و لا مكافأة..
و من هنا يتكون الفشل و الملل عند الشبان
و تبقى النتيجة هزيلة...!
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11
4 - Moha الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:02
المغاربة شعب ذكي و قوي و صبور لكنه في حاجة الى مسؤولين يحبون وطنهم المغرب . حفظنا الله جميعا من القوم الظالمين . هنيئا لنا جميعا بهذا التتويج .
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25
5 - youssef de sygh الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:10
تتويج جديد للمنتخب على أرض شقيقه واتمنى المزيد من المشاركات الناجحه لنا ولاشقائنا الغاليين
اللهم أجمع الشمل وابعد عنا الشياطين أصحاب الفتن
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13
6 - مغربية الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:11
تبارك الله عليكم كيف العادة شرفت المغرب نتمنى تخرج من الجزائر قبل مترجع فكلامها وتحيد ليكم المدالية كيف مدارت قبل الله يحفظ وصافي
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-5
7 - مواطن غيور على دينه ووطنه الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:15
هنيئا لمنتخبنا الناشئ وكذا لكل الاطر المؤطرة له وهنيئا ايضا للسيد لقجاع رئيس الجامعة الذي يدرك جيدا ان العمل الجاد وحده يثمر لذا فانه لا يدخر جهدا لتوفير ما تحتاجه منتخباتنا وفرقنا من دعم مادي ومعنوي وابان عن حضور دائم في شتى الملتقيات....ولكم جميعا يا شباب الغد المزيد من التالق والتوفيق.
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6
8 - لطيط وحوح الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:25
اخواني المعلقين الأفاضل، سلام وبعد: انا لا افهم لماذا نتعلق بالثعلب !! وماذا قدم للفريق ؟؟ خرج بشرف من المونديال الأخير وبنقطة واحدة. هناك مدربون أحسن منه. فكروا بقائمة المدربين التالية:
١. جنطي كانديرا
٢. فتحي الغومي
٣. عنطورة التيس
٤. مكمك الحنطة
٥. ركراكي وعوع
٦. بذرود تيتي
وغيرهم كثير. فكروا معي رجاءا في مدرب اخر غير الثعلب. شكرًا هسبرس على النشر
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-4
9 - nourani الجمعة 27 يوليوز 2018 - 23:33
يجب متابعتهم و تكوينهم ليكونو مستقبل الغد ولكن اين الغيورون عن الوطن سيطالهم النسيان
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-1
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