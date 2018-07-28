الأرجنتيني كينتانا ينفي فسخ التعاقد مع نادي الوداد

هسبورت - محمد فنڭار*

نَفى الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، مهاجم الوداد الرياضي، أن تكون إدارة فريقه قد فسخت عقده، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيّد، وأنه يتدرّب مع المجموعة دون أدنى مشكل.

واستغرب كينتانا، في تصريح لـ"هسبورت"، من كثرة "الإشاعات" التي تتحدّث عن رحيله عن الوداد، أو حتى مجالسة مسؤولي النادي، وكذّب أخبار رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، موضّحا أن عقده يمتد لسنة إضافية، وأنه سيواصل حتى انتهاء عقده.

وقال المهاجم الأرجنتيني إن علاقته عادية بإداريي الفريق والطاقم التقني، وأنه ينتظر فرصته الكاملة لاجتياز مرحلة الفراغ التي عاشها الموسم الماضي، لعدم قدرته على تسجيل عدد كبير من الأهداف، مبرزا أنه يجتهد للظهور بصورة أفضل مستقبلا، حتى ينال ثقة المدرب التونسي فوزي البنزرتي.

وأوضح كينتانا أن المشكل الذي عانى منه في أول موسم له مع الوداد، يتمثل في الاندماج السريع مع حياته الجديدة، إضافة إلى عامل اللغة الذي يشكل له عائقا في التواصل مع محيطه، مضيفا أنه يسعى جاهدا إلى التخلص منه بمحاولته فرض نفسه بمهاراته وتقنياته على أرضية الملعب.

وختم اللاعب الأرجنتيني حديثه للجريدة بوعده الجماهير الودادية بتطوير مستواه لإرضاء الجميع، خاصة على مستوى التهديف، وشكر جميع من يقدمون له الدعم، راجيا المزيد من التشجيعات لبذل جهد مضاعف في المباريات القادمة.

وعاد كينتانا إلى مدينة الدار البيضاء قبل ثلاثة أسابيع، لكنه غاب عن التحضيرات الأولية للفريق بتونس، وكذا عن مباراة حوريا كوناكري الغيني لحساب ثالث جولة من دوري أبطال إفريقيا. وربطت العديد من الأخبار غيابه عن المجموعة بفسخ عقده مع الفريق، والبحث عن بديل له، في ظل عدم اندماجه مع المجموعة، وعدم قدرته على العطاء في الخط الأمامي.

ولم يقدّم كينتانا بعد الإضافة المرجوة منه، إذ سجّل فقط هدفين في الدوري الاحترافي الموسم الماضي. وتأمل الجماهير أن يتطور إلى الأحسن، بحكم عدم توفّر الفريق على رأس حربة من الطراز الرفيع، وتطالب منذ مدّة بالتعاقد مع "قناص" يجيد تسجيل الأهداف.

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