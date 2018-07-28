هل يتولى غاريث بيل ضبط إيقاع ريال مدريد عقب رحيل رونالدو؟

هسبريس ـ إفي

أكد البريطاني ستيف ماكمانامان، لاعب ريال مدريد الإسباني سابقا، أن الجناح الويلزي غاريث بيل سيضع مسؤولية الفريق الملكي فوق كاهله، وذلك عقب رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هذا الصيف، نحو صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال لاعب الوسط الدولي السابق، في تصريح لـ"إفي" إن "الريال فقد أحد أفضل لاعبي العالم، والآن هو بحاجة إلى لاعب آخر".

وأضاف ماكمانامان: "بالطبع لدى النادي الملكي بيل وبنزيمة، ولكنه يحتاج تدعيمات أخرى. خاصة أن نادي برشلونة فاز بالليغا بفارق كبير من النقاط في الموسم الماضي".

ويرى صاحب الـ46 عاما، الذي يتواجد في مدينة ميامي الأمريكية كسفير للبطولة الإسبانية يروج لها في الولايات المتحدة، أن الفريق الكتالوني بات أقوى مما كان عليه في الموسم الماضي، بينما الوضع مناقض في ريال مدريد بفقدان رونالدو.

وأضاف اللاعب الذي ارتدى قميص الريال 4 سنوات، من 1999 إلى 2003، "اعتقد أن جولين لوبيتيجي يريد أن يلعب بيل دور القائد الذي كان يلعبه رونالدو".

"رونالدو كان يسجل في كل مباراة تقريبا، ولكن بيل لاعب من طراز آخر وأكثر دينامية، وسيقدم موسما استثنائيا"، وفق تعبير المدلي بتصريحه لـ"إفي".

كما أكد اللاعب المدريدي الأسبق أن "لاعب منتخب بلاد الغال يمر بفترة جيدة بعدما وضع الإصابات البدنية خلف ظهره"، وشدد على أنه يثق في أن غاريث بيل سيكون قائدا للـ"ميرينغي"، لاسيما بعد العودة من "فترة الراحة الجيدة".

ويرى لاعب ليفربول الإنجليزي سابقا أن "مهمة رئيس الريال هي تدعيم الفريق لمساعدة المدرب قبل انطلاق الموسم الجديد".

ماكمانامان زاد أن "الريال يبحث عن لاعبين على شاكلة البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، ومواطنه حارس المرمى تيبو كورتوا، بينما الجميع يتحدث عن نيمار".

وحول الصفقات التي ينتظر أن يحسمها ريال مدريد قال: "من الصعب التعاقد مع كيليان مبابي، ولكن الصحف تتحدث أيضا عن كافاني، وحتى ليفاندوفسكي".

ويستعد الفريق الملكي للسفر في جولة إلى أمريكا، وبها سيخوض ثلاث مباريات ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس وروما الإيطاليين.

الاختبار الرسمي الأول لبطل أوروبا آخر ثلاثة مواسم سيكون أمام "الجار اللدود" أتلتيكو مدريد، على لقب كأس السوبر الأوروبي منتصف الشهر المقبل، في ملعب "لو كوك أرينا" بالعاصمة الإستونية تالين.