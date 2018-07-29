24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)

  2. محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس (5.00)

  3. مهرجان شفشاون للشطرنج يستقطب 15 دولة (5.00)

  4. صندوق أمريكي يعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في رياح الداخلة (5.00)

  5. انهيار الثقة بين الرئيسين أردوغان وترامب يؤزم علاقات تركيا وأمريكا (3.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | غالبية قراء هسبريس تؤيد بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي

غالبية قراء هسبريس تؤيد بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي

غالبية قراء هسبريس تؤيد بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:00

جدل عارمٌ رافق مُستقبل الناخب الوطني هيرفي رونار مع "أسود الأطلس" بعد الإقصاء المُبّكر من منافسات "مونديال روسيا 2018"، وهو جدلٌ أثارته خرجات "الثعلب الفرنسي" المُتتالية التي لمّح فيها إلى مُغادرة معسكر الفريق الوطني بحثاً عن تجربة جديدة بعيداً عن الأجواء الإفريقية، قبل أن يقطع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الشك باليقين، ويؤكد "استمرار المدرب الفرنسي على رأس الإدارة التقنية للفريق الوطني حتى نهائيات كأس إفريقيا 2019".

وبالرغم من الأداء القوي الذي أبان عنه الفريق الوطني، الذي تنْتظرُه إقصائيات كأس إفريقيا "الكاميرون 2019"، فإن وسائل إعلام دولية تابعتْ باهتمامٍ بالغ الغموض الذي لفَّ مستقبل رونار مع الأسود، خاصة وأن "الثعلب" لم يُخفِ رغبته في تغيير الأجواء وراجت "أخبار" عن إمكانية أن يحُطُّ الرحّال بالجزائر.

وزادَ رفضُ رونار منح أي معلومة واضحة بخصوص مُستقبله، سواء بالبقاء مع المغرب أو تغيير الأجواء نحو الجزائر، من فضولِ المغاربة، قبل أن يخْرج بتدوينة على حسابه في "تويتر" يؤكد من خلالها استمراره على رأس الإدارة الفنية للفريق الوطني المغربي.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ارتبطت بالفرنسي رونار خلفا للإطار الوطني بادو الزاكي سنة 2016، براتب شهري حدد في 600 ألف درهم شهريا (60 مليون سنتيم) في الفترة الأولى من عمله، على أن يرتفع الأجر إلى 800 ألف درهم (80 مليون سنتيم) في حال نجاحه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

من هنا طرحت هسبريس على قرائها السؤال التالي: هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

وأيّدت الغالبيَّة الساحقة من المُصوتين، من قراء ومتتبعي هسبريس، استمرار هيرفي رونار في قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، التي ستعرفُ مشاركة "الأسود" في نهائيات كأس إفريقيا 2019، وهي المناسبة القارية التي يراهنُ عليها كل المغاربة من أجل تأكيد صَحْوَة الكرة المغربية للذهاب بعيداً في المسابقة الكروية.

وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي شاركَ فيه 26 ألفا و252 شخصا، أن معظم المستجوبين لا يرون مانعاً في استمرار رونار مع "أسود الأطلس"، ما دام استطاع أن يحدث رجة داخل الوسط الكروي المُثخنِ بالانكسارات والهزائم.

وبحسب نتائج الاستطلاع، يرى أزيد من 19 ألفا و715 مشاركاً، بنسبة 75.1% من إجمالي المصوتين، أن رونار يمثل الرجل المناسب في قيادة المنتخب حالياً ولا يوجد أي مبرر لفسخ العقد الذي يجمعه بالجامعة، بينما يرى مشاركون آخرون أن مكان رونار يوجد خارج معسكر "الأسود" بعدد نقرات بلغ 6537، بنسبة 24.9%.

وفي هذا السياق، سجّل عزيز بلبودالي، رئيس الهيئة المغربية للمؤلفين الرياضيين، أن "المغاربة ممتنون للمدرب الفرنسي الذي يقود حالياً المنتخب الوطني لأنه استطاع أن يعيدَ الانضباط إلى معسكر الأسود، بعدما كان يعيشُ في فوضى عارمة، وتمكن في ظرفٍ وجيزٍ أن يُعيد تلك الروح المفقودة التي لم نعهدها في لاعبي المنتخب مع مدربين سابقين".

وقال بلبودالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "المغرب مقبلٌ على رهانٍ جديدٍ يتعلق بنهائيات كأس إفريقيا 2019 وعليهِ أن يدخل بهذه الروح نفسها وهذا التوهج الذي عشناه خلال مباريات المونديال حتى يذهب بعيداً في المسابقة القارية"، مضيفا أن "المدرب الفرنسي له نفسٌ إفريقي ويعرفُ جيدا المنتخبات الإفريقية وسيعتمدُ على خبراته التي راكمها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مغربي الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:20
صراحة انا مع بقاء رونار هو من اعاد الروح او الكرينتا للمتتخب واعاده ايضا للمونديال بعد عقدين من الزمن ان استمر رونار مع الفريق الوطني حتى 2022 فحتما الفوز بكأس افريقيا اما 2019 او 2021 و الدور الثاني من مونديال قطر تدكرو كلامي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - intidam الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:27
بغا يمشي خليوه يمشي المغطي بديال الناس عريان مالو آش غادي إدير لينا اصلا هو السبب في الهزيمة الأولى مع إيران لولا أخطائه في التشكيلة ، المهم كاينين مدربين مغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
3 - stitou hamou الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:27
Une emprise totale et éternelle de la majorité des secteurs :économiques ,culturelles,politiques et pourquoi pas le secteur sportif.
Un tapage médiatique immense comme d’habitude au profit de la bande frmf et le staff technique comment on ne peut pas reconduire ce type à la tête de l’équipe nationale.
Et la comédie continue
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - رشيد التناوي الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:27
اش دار هاد رونار اللي جالس كيتفشّش ويتنفّخ علينا الى بغا يمشي الله يعاونو وبلا ما نبقو نحزّرو فيه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - حاميدو الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:30
كون غير يبدل الجنسية ديالو الى الجنسية المغربية ما خساراش فيه رئيس الحكومة على الأقل يرجع الانظباط و يقضي على التسيب و يحارب الحيتان في كل مكان و خصوصا في البرلمان للي بغاو تقاعد مزيان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
6 - كنا وسنكون وسنبقى اسود الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:32
مرحبا به الى كان بايزيد الاضافة اكثر.سواء بقى او مشى فالاستراتجية ديال المنتخب هي نفوزوا بكأس افريقيا باش نبرهن ونأكدوا المستوى اللي ضهرنا به في كاس العالم مكانش صدفة وانه لولا الميول التحكيمي وسوء الحظ الذي عاكسنا ....المهم علينا ان ننظر للمستقبل.راه كبار المدربين يتمنون ان يشرفوا على تدريب المنتخب ولعوامل كثيرة جدا.خاصة الانضباظ الذي يسود جميع المكونات منذ قدوم فوزي القجع.وكنا اسود وسنبقى ونموت أسود.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
7 - حوضير الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:35
الخير فيما اختاره الله نحن شعب طيب واجتماعية نحب الغير من يدخل الى بلدنا يبقى فيها أو يعود إليها ولن ينسى طول حياته المعاملة والضيافة التي يستقبل بها وعده صفات المغاربة لا توجد في شعوب أخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - حدو دوكلاص الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:40
يجب أن يبقى رونار على رأس المنتخب الوطني ولا يجب تغييره بل وأن نشترط عليه استكمال العقدة لأن المغرب مقبل على المنافسة القارية وربما سينظمها المغرب. وعليه، فالناخب الدي صاحب الفريق الوطني طيلة السنتين الماضيتين هو من يدري نقط الضعف والقوة في الفريق كما يجب عليه أن يأخد الدرس من الأخطاء التي ارتكبها في منافسة كأس العالم الماضية بروسيا لكي يستثمر دلك في تتويج المغرب بكأس أفريقيا للأمم وليس غير كأس إفريقيا 2019 بحول الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - واحد من الناس الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:47
وأين سيجد رونار متل هده البلاد التي اغلب رحالتها سماسرة من أعلا سلطة في البلاد الى أسفلهم رونار فشل وكان يجب عليه الرحيل كما فعل اغلب المدربين الدين فشلو في الرقي بمناخباتهم في المونديال من اهم سبب فشلنا هذه -الصباغة-منتخب انهزم في مبارتين ولا يزال هناك من يتفوه بالحماقات نفسها ,من يزرع الريح يحصد العاصفة ,اسبانيا مثلا اتكب مدربهم خطأ ,إتفق شفهيا على تسيير ريال مدريد فورا اقاله الاتحاد وعين مدربا غيره,لانهم رأوا ان تركيز المدرب كان على مصالحه الشخصية وهذا سيأثر عليه وعلى المجموعة ,وحتى لا يتمادى المدرب في الاخطاء ,وضعوا حدا له ,لو حدث هذا بالمغرب هل كانت الجامعة ستقيل المدرب ؟طبعا مليون لا...هناك يكمن الفرق بين المسيرين هم لا مجال للخطأ ونحن خطأ يتبعه خطأ يتبعه فساد وفساد والتصفيق والتهليل والتطبيل والنتيجة 00000000000لاننا نرضى ونقنع انفسنا بالكذب والنفاق .نفس النتيجة بكأس افريقيا 000000ونفس الاعذار والايام بيننا والزمن فضاح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - ابوزيد الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:52
وهل بقاء الفرنسي سوف ينزل لنا الشتاء.ومن بعد سوف نقول العام زين.
رونار مع من يعطيه الكثير ويضمن له عقد سمين وهذا هو حال كرة القدم اليوم. رونالدو ذهب لليوفينتيس من أجل المال وهذا هو واقع كرة القدم لا غير.
يجب على الجامعة أن تحسم وتغلق هذا الموضوع.والا أن تجد مدرب آخر .انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - حميد الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:52
نحن مع بقاءه فلقد انقذ الفريق من ثلاث هزائم في كاس العالم وانهزمنا هزيمتين فقط.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - حاسم الأحد 29 يوليوز 2018 - 17:52
هنيئاً لنا ببقاء رونار فهو أمل المغاربة في حل كل مشكلاتهم الكروية و غير الكروية ، سنقضي على البطالة و الفقر و الجهل ... بقاؤه معناه أن الجامعة كرة القدم و فرت له من جيب المغاربة راتباً شهرياً و تعويضات أكبر من تلك التي إقترحتها عليه قطر و مصر و الجزائر ..يعني أنه سيتقاضى راتباً يعادل راتب أكثر من 200 موظف في السلم العاشر ... هنيئاًلنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.