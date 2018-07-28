24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. تسجيل حالة "مينانجيت" في مدينة سطات (5.00)

  2. ارتفاع ضحايا حرائق مدمرة باليونان إلى 86 قتيلا (5.00)

  3. مزاعم بنهاية العالم تسبق إطلالة "القمر الدموي" هذه الليلة (5.00)

  4. مجموعة بريطانية تطلق حملة "شتنبر بلا تصفح" (5.00)

  5. شاب يحرق طليقته (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | صلاح يراهن على مواصلة التألق في الموسم الجديد

صلاح يراهن على مواصلة التألق في الموسم الجديد

صلاح يراهن على مواصلة التألق في الموسم الجديد
هسبريس - متابعة
السبت 28 يوليوز 2018 - 12:47

قال المهاجم المصري محمد صلاح إنه سيواصل التألق في ليفربول الإنجليزي في الموسم الكروي الجديد.

وفي تصريح للموقع الإلكتروني للنادي، قال صلاح "في العام الماضي حظيت بموسم رائع، عندما يتحدث الناس عني، نعم هناك بعض الضغط لأنه كان الرقم القياسي، وعلينا أيضا تقديم نفس الشيء في دوري أبطال أوروبا والإنهاء في أفضل مركز في البريميرليغ".

وأضاف " أنا فقط أستمر في فعل ما أفعله، أنا سعيد بما أقوم به، لذلك سأظل في مواصلة التألق خلال الموسم الجديد".

وعن زميله نابي كيتا، قال صلاح "في الحصص التدريبية; كان مذهلًا، و أيضًا في المباريات التي لعبها، لعب بشكل جيد جدًا والجميع يتحدثون عنه جيدًا".

وعن الأجواء في أمريكا، أكد صلاح "الجو في المباراة الأخيرة كان جيد جدًا, هناك الكثير من المصريين في كل مكان، أشعر أنني بحالة جيدة، أشعر بأنني أحببت ذلك، هؤلاء هم شعبي وأنا سعيد جدًا بذلك".

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام في أنفيلد يوم 12 من شهر غشت المقبل في الجولة الأولى من المسابقة.

وتألق صلاح في موسمه الأول في مختلف المسابقات بقميص ليفربول، حيث سجل 44 هدفًا وصنع 16.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.