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كُتّاب وآراء
أوسوريو يعبر عن امتنانه لقيادة المنتخب المكسيكي
عبر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي رحل عن منصبه كمدرب للمنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم، عن امتنانه لقيادة الفريق منذ عام 2015 وحتى مونديال روسيا 2018.
وقال أوسوريو في بيان أرسله الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إلى وسائل الإعلام المحلية الجمعة "أرسل خالص امتناني للاتحاد المكسيكي والموظفين وجميع اللاعبين الذين عملت معهم".
ويعتبر المدرب الكولومبي صاحب الفاعلية الأفضل خلال الفترة من 2018 وحتى العام الجاري على مدار 28 سنة مضت، بعدما حقق الفوز في 33 مباراة مقابل 9 تعادلات و10 هزائم.
إلا أنه بالرغم من ذلك كان هدفا لانتقادات الصحافة المحلية، لا سيما فيما يتعلق بعملية التغيير المستمر في التشكيل الأساسي.
وأعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أمس الجمعة عن رحيل المدرب الكولومبي.