رسميا .. الليبي الورفلي ثامن انتدابات الرجاء

هسبورت - عمر الشرايبي*

تعاقد فريق الرجاء البيضاوي رسميا، أمس، مع اللاعب الدولي الليبي سند الورفلي، القادم من نادي الأهلي الليبي، بموجب عقد "إعارة"، مع إمكانية شرائه، بعد أن تم الاتفاق على الجزئيات العالقة بين الطرفين، بعد أسابيع من الانتظار.

ووصل الورفلي، مساء الخميس، إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء من أجل اجتياز الفحص الطبي "الروتيني"، في أفق إنهاء ترتيبات انضمامه إلى نادي الرجاء البيضاوي. وقد وقع في كشوفات النادي بمركب "الوازيس"، صباح أمس، قبل مراسيم تقديمه رسميا.

هذا، وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة أن عبد المجيد الدين الجيلاني، اللاعب والمحترف السابق لفريق الرجاء وفي الدوري الليبي، لعب دورا محوريا في صفقة الورفلي، حيث كان وسيطا في المفاوضات مع مسؤولي اللجنة المؤقتة، التي تسهر على تسيير شؤون النادي "الأخضر"، قبل أن يتم الاتفاق على التعاقد مع المدافع الدولي، بعد أن كادت بعض العراقيل تحول دون إتمامها.

ومن المنتظر أن يكون أول ظهور للوافد الجديد خلال المباراة التي ستجمع الرجاء وفريق زغرتا اللبناني، لحساب الدور الأول من منافسات البطولة العربية للأندية.

وفي سياق مرتبط، تعاقد النادي "الأخضر" مع المدافع إلياس حداد، اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي، وسيف الدين العلمي، المحترف السابق في الدوري الفرنسي، والغيني إبراهيما نياسي، وصلاح الدين الباهي، اللاعب السابق لفريق شباب ابن جرير، اللذين يشغلان مركز وسط الميدان، بالإضافة إلى ضم أنس جبرون، الجناح السابق لفريق المغرب التطواني، والمهاجم سفيان رحيمي، ابن مدرسة الفريق، القادم من فريق نجم الشباب البيضاوي. فيما يلف الغموض وضعية محمد أمين الروتبي، المدافع الأيسر، الذي ضمه الرجاء من الديار السويسرية، إذ لم يتم إشراكه بعد في المجموعة.