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الرئيسية | رياضة | روسيا تمدّد صلاحية "بطاقة المشجع" إلى نهاية السنة

روسيا تمدّد صلاحية "بطاقة المشجع" إلى نهاية السنة

روسيا تمدّد صلاحية "بطاقة المشجع" إلى نهاية السنة
هسبريس - متابعة
السبت 28 يوليوز 2018 - 19:38

وافق مجلس الاتحاد الروسي، في اجتماعه اليوم السبت، على قانون يسمح لحاملي بطاقة المشجع بدخول روسيا دون تأشيرة حتى نهاية السنة الجارية، ولا يتطلب إقرار القانون أموالًا إضافية من الميزانية الفيدرالية.

وأُعِدّ مشروع القانون على أساس التجربة الإيجابية لكأس العالم الأخير، ويهدف إلى تمديد صلاحية نظام بدون تأشيرة حتى 31 دجنبر القادم بالنسبة لأولئك الذين زاروا روسيا كمشاهدين ومشجعين للأحداث الرياضية، على أساس "بطاقة المشجع".

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق، أن "الأجانب الحاصلين على بطاقة مشجع يحق لهم الدخول إلى روسيا بدون تأشيرة مرات عدة، وسوف تستمر حتى نهاية العام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - واش تماااا السبت 28 يوليوز 2018 - 20:06
استراتيجية حصد أموال السياح ، فهم همهم الوحيد جمع المال ، هدا قرار جاء لجمع أموال لا غير ،، بالاضافة لا شيء هناك يستحق الجلوس ،،لديهم سوا بعد الساحات والتماثيل ،،،
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