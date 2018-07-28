روسيا تمدّد صلاحية "بطاقة المشجع" إلى نهاية السنة

هسبريس - متابعة

وافق مجلس الاتحاد الروسي، في اجتماعه اليوم السبت، على قانون يسمح لحاملي بطاقة المشجع بدخول روسيا دون تأشيرة حتى نهاية السنة الجارية، ولا يتطلب إقرار القانون أموالًا إضافية من الميزانية الفيدرالية.

وأُعِدّ مشروع القانون على أساس التجربة الإيجابية لكأس العالم الأخير، ويهدف إلى تمديد صلاحية نظام بدون تأشيرة حتى 31 دجنبر القادم بالنسبة لأولئك الذين زاروا روسيا كمشاهدين ومشجعين للأحداث الرياضية، على أساس "بطاقة المشجع".

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن، في وقت سابق، أن "الأجانب الحاصلين على بطاقة مشجع يحق لهم الدخول إلى روسيا بدون تأشيرة مرات عدة، وسوف تستمر حتى نهاية العام".