أنطاليا التركي يَقترب من حسمِ صفقَة الياميق

هسبورت - أمال بلحاج*

اقترب فريق أنطاليا التركي من حسم صفقة اللاعب جواد الياميق، بعد بلوغ المفاوضات مراحل متقدّمة مع مسؤولي جنوى الإيطالي، الذين أعلنوا عن رغبتهم في تسريح الياميق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لعدم دخوله في مفكّرة وتشكيلة المدرب للموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحافية تركية أن المفاوضات بين فريقي أنطاليا وجنوى بلغت المراحل الأخيرة، مشيرة إلى أن الطرفين يتناقشان التفاصيل المادية تمهيدا لحسم الصفقة بصفة نهائية قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت التقارير ذاتها أنه في حال تم الاتفاق على جميع التفاصيل، سيكون على اللاعب الدولي جواد الياميق الانتقال إلى تركيا لتوقيع العقد بصفة رسمية، والخضوع للفحوصات الطبية. أما في حال فشل المفاوضات فستعمل إدارة النادي على البحث عن وجهة أخرى للاعب المغربي.

جدير بالذكر أن جواد الياميق ظهر في أولى مباراة إعدادية لفريق جنوى، جمعته بأحد الفرق المحلية النمساوية، حيث شارك في البداية ظهيرا أيسر، قبل أن يعتمده المدرب دافيدي بالارديني في مركز متوسط الميدان الدفاعي، ليتم تعويضه بعد إحساسه ببعض الآلام الخفيفة، في الجولة الثانية.