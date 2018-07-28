الوداد يهزم حوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا

هسبريس - متابعة

عزز فريق الوداد الرياضي صدارته للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على فريق حوريا الغيني 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة.

وسجل هدفي الوداد الرياضي الشيخ كومارا في الدقيقة 12 ومحمد أوناجم في الدقيقة 18.

ورفع الوداد الرياضي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد حوريا عند خمس نقاط في المركز الثالث.