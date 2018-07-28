24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. ارتفاع ضحايا حرائق مدمرة باليونان إلى 86 قتيلا (5.00)

  2. "شمس الحضارات" و"شمس الحكرة" (5.00)

  3. حاتم عمور وبوينو وإنريكي إغليسياس في أغنية ببصمات ريدوان (5.00)

  4. جهة الدار البيضاء سطات تطلق أربع جوائز أدبية (5.00)

  5. فخاوي: المغاربة يجهلون كنوزهم التاريخية وثرواتهم غير المادية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الوداد يهزم حوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا

الوداد يهزم حوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا

الوداد يهزم حوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا
هسبريس - متابعة
السبت 28 يوليوز 2018 - 22:23

عزز فريق الوداد الرياضي صدارته للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على فريق حوريا الغيني 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة.

وسجل هدفي الوداد الرياضي الشيخ كومارا في الدقيقة 12 ومحمد أوناجم في الدقيقة 18.

ورفع الوداد الرياضي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد حوريا عند خمس نقاط في المركز الثالث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - jorf el melha السبت 28 يوليوز 2018 - 22:27
بالتوفيق لممثلي الكرة المغربية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - must1900 السبت 28 يوليوز 2018 - 22:28
جيبوها ياولاد هي هي هي لفبالكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
3 - أحمد الأكاديري السبت 28 يوليوز 2018 - 22:32
الوداد الرياضي البيضاوي فريق كبير...شرف كرة القدم الوطنية أتمنى له الظفر بالنجمة الثالثة إن شاء الله #حسني #
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - rachid essafi السبت 28 يوليوز 2018 - 22:42
على اللاعب اوناجم ان يعلم انن اللكرة الحديتة هي اللعب الجماعي وليس كثرة المراوغات التي نفقد بها الكرة ضيعت عدة كرات بسبب تلك الزيادات والزيادة من راس لحمق مثل مغربي في محله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.