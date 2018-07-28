24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/07/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- الاتحاد العام لدكاترة المغرب يندد بالغبن والإقصاء
- مواجهة مفتوحة بين "سي إن إن" والبيت الأبيض
- الفنانة لطيفة رأفت تتشبث بروح الموسيقى المغربية في أغنية جديدة
- ارتفاع ضحايا حرائق مدمرة باليونان إلى 86 قتيلا
- جمود المخطط الوطني يفاقم انتشار الالتهابات الكبدية بالمغرب
حاتم عمور وبوينو وإنريكي إغليسياس في أغنية ببصمات ريدوان (5.00)
فخاوي: المغاربة يجهلون كنوزهم التاريخية وثرواتهم غير المادية (5.00)
- العثماني يدعو إلى تقليص بيروقراطية الإدارة لتسريع وتيرة التنمية - (79)
- المسلسلات التركية .. دبلجة بأثمنة زهيدة تستقطب المشاهدين المغاربة - (57)
- منشور أمني جديد يلزم شرطة الزي النظامي بحمل السلاح الناري - (52)
- رصيف الصحافة: نتنياهو يرغب في حضور افتتاح كنيس بالصويرة - (50)
- غالبية الروس تشك في وصول الأمريكيين إلى القمر - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الوداد يهزم حوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا
السبت 28 يوليوز 2018 - 22:23
عزز فريق الوداد الرياضي صدارته للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بتغلبه على فريق حوريا الغيني 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة.
وسجل هدفي الوداد الرياضي الشيخ كومارا في الدقيقة 12 ومحمد أوناجم في الدقيقة 18.
ورفع الوداد الرياضي رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد حوريا عند خمس نقاط في المركز الثالث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
3 - أحمد الأكاديري السبت 28 يوليوز 2018 - 22:32
الوداد الرياضي البيضاوي فريق كبير...شرف كرة القدم الوطنية أتمنى له الظفر بالنجمة الثالثة إن شاء الله #حسني #
4 - rachid essafi السبت 28 يوليوز 2018 - 22:42
على اللاعب اوناجم ان يعلم انن اللكرة الحديتة هي اللعب الجماعي وليس كثرة المراوغات التي نفقد بها الكرة ضيعت عدة كرات بسبب تلك الزيادات والزيادة من راس لحمق مثل مغربي في محله
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4