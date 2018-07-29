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كُتّاب وآراء
الحدادي يسجل هدفا لبرشلونة في كأس الأبطال الودية
استهل برشلونة الإسباني مشواره في بطولة كأس الأبطال الودية الدولية بفوز على توتنهام الإنجليزي في مباراة حسمتها ركلات الترجيح (5-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وبهذا الفوز بدأ البرسا فترة الإعداد للموسم الجديد في مباراة كان للشباب فيها دور بارز مثل البرازيلي أرثر الذي ارتدي قميص البلاوجرانا للمرة الأولى وسجل هدفا رائعا، والفرنسي كليمو لينجليه والبرازيلي مالكوم.
وافتتح برشلونة التسجيل في المباراة التي أقيمت مساء السبت بتوقيت الولايات اللمتحدة في ملعب "روز بول" بمدينة باسادينا الأمريكية عبر منير الحدادي (ق15) قبل أن يعزز أرثر من تقدم فريقه بهدف ثان (ق29).
وفي الشوط الثاني، انتفض توتنهام وتمكن أولا من تقليص الفارق (ق73) بفضل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، ثم التعادل (ق75) عبر الفرنسي جورج كيفين نكودو.
وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، تم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمت اللقاء لصالح الفريق الكتالوني 5-3.