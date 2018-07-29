جَماهير الرجاء تُطلق حَملة لتنظيف المدرجات

هسبورت - آمال لكعيدا*

أَطلقت جماهير الرجاء البيضاوي حملة فريدة، تحت مسمى "شجع فرقتك ونقي بلاصتك"، تهدف لتبني أنصار النادي ثقافة تنظيف المدرجات بعد نهاية كل مباراة لفريقهم، إذ تنوي تطبيق الفكرة وترسيخها بداية من مباراة اليوم أمام نادي أسيك ميموزا الإيفواري، لحساب رابع جولات دور المجموعات من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنادي الجماهير "الرجاوية" بانخراط كل أنصار النادي في حملة "زيرو أزبال" و"بلاصتك فالتيران هي مرايتك"، أملا في مفاجأة المتابعين، وإبراز مظاهر التحضر الجماهيري، أمام العالم، علما أن هذا التصرف، لم يكن الأول من نوعه في "فيراج الماكانا"، غير أن التحدي اليوم يبقى ترسيخ الفكرة عوض أن تكون مناسباتية.

وتسعى الجماهير "الرجاوية" إلى تغيير النظرة النمطية التي ارتبطت بالمناصر المغربي في السنوات الأخيرة، وذلك تزامنا مع عودة الدفء لمدرجات الملاعب الوطنية، بعد وقفة نهاية الموسم المنصرم، علما أن الموسم المقبل سينطلق بعد أقل من شهر من الآن.

ويواجه أبناء الإسباني، خوان كارلوس غاريدو، نادي أسيك ميموزا الإيفواري، اليوم الأحد ابتداء من الساعة الثامنة مساء، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس "الكاف"، علما أن الرجاء البيضاوي يحتل صدارة مجموعته بخمس نقاط، من فوز وتعادلين.

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