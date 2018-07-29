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كُتّاب وآراء
المسعودي وأوشن يتألقان في حلبة أثينا للكاراطي
فاز رضا المسعودي، البطل العالمي المغربي في رياضة الكاراطي 75 كيلوغراما، على اليوناني نيكوس كوسماس، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت في أثينا على حلبة زابيون في إطار الجولة الثانية من مسابقة أولامبيوس، في افتتاح الموسم الجديد للرابطة العالمية للكاراتي للمحترفين.
دوري يوم السبت عرف مشاركة كل من جيروم براون، بطل المملكة المتحدة أربع مرات في الكراطي، في مواجهة ديفي دونا، بطل أوروبا وبطل فرنسا 11 مرة، وقد عاد الفوز للبريطاني براون. كما شارك في الدوري لاعبون محترفون من اليونان وتكريا وإيطاليا وإسبانيا وجمهورية الدوميناكان والبرازيل.
وضمن ثاني أهم مباراة في هذا الدوري الممتاز ضمن البطولة العالمية للمحترفين، فاز البطل العالمي المغربي أشرف وشن (93 كلغ) على الإيكواتوري فرانكلين مينا بالضربة القاضية.