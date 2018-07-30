مدرب منتخب ألمانيا يعكف على تحليل واقعة أوزيل

هسبريس - د.ب.أ

يعكف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، يوأخيم لوف، في الوقت الراهن على تحليل واقعة اللاعب الألماني التركي الأصل مسعود أوزيل، ويعتزم الإدلاء بتصريحات حولها بمجرد انتهائه من التحليل، وذلك حسبما أكد هارون أرسلان، مدير أعمال لوف.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة الأحد، قال أرسلان إن " لوف سيفعل ذلك حالما ينتهي من تحليلاته ويبت في النتائج المترتبة"، وأضاف :" أعرف أنه يعمل على ذلك بجد".

وقال أرسلان (61 عاما) إنه لا يستطيع أن يفهم الاتهامات بالعنصرية في بيان أوزيل، وهي الاتهامات التي وجهها إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم ورئيسه راينهارد جريندل.

كان أوزيل أوضح خلال إعلانه عن اعتزال اللعب دوليا، أنه تعرض لتمييز وعنصرية من قبل الاتحاد الألماني ورئيسه جريندل، وجاء ذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجهها جريندل لأوزيل عقب لقاء اللاعب بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان والتقاط الصور معه قبل انطلاق منافسات كأس العالم، وقبل اسابيع من انتخابات الرئاسة التركية.

وأوضح أرسلان:" لا، يمكنني أن أقول بوضوح تام إن السيد جريندل ربما ارتكب أخطاء في هذه القضية لكنه ليس عنصريا"، ورأى أن " مسعود بهذا التصريح (عن العنصرية) " قد تجاوز الهدف"، وحذر من التسرع في توجيه تهمة العنصرية الخطيرة.

وأضاف أرسلان أنه لا يمكنه أن يقول ما إذا كان لوف سيختار لاعبه المحوري اوزيل قبل إعلان اعتزال اللعب الدولي، لدوري أبطال أوروبا في سبتمبر "وعلى الرغم من أنني مستشاره لكنه لم يتحدث معي عن هذا الأمر، فهو دائما ما يقول لي: أنت لست لديك دراية بكرة القدم".