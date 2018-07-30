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الرئيسية | رياضة | البقالي يقُود ألعابَ القوى المغرِبية في بطولة إفريقيا

البقالي يقُود ألعابَ القوى المغرِبية في بطولة إفريقيا

البقالي يقُود ألعابَ القوى المغرِبية في بطولة إفريقيا
هسبورت - عمر الشرايبي*
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 08:13

حَلّت بعثة المنتخب المغربي لرياضة ألعاب القوى، في مدينة أسابا النيجيرية، من أجل المشاركة في الدورة 23 من بطولة إفريقيا للكبار، في الفترة الممتدة ما بين فاتح وخامس غشت المقبل، بوفد يضم 23 عداء وعداءة، يتبارون في جل المسابقات المدرجة ضمن البرنامج، حتى التقنية منها.

وتعلّق "القوى" المغربية آمالها على العداء سفيان البقالي، وصيف بطل العالم وصاحب أفضل توقيت في السنة لمسافة 3000 متر موانع، الذي يسعى إلى التتويج باللقب القاري بعد أن حاز على ذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في تاراغونا الإسبانية، قبل أسابيع، لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل منافسة قوية للعدائين الكينيين، في مقدّمتهم كونسيلوس كيبروتو، بطل العالم الذي يتطلع للثأر من البقالي، خلال بطولة إفريقيا.

من جانبها، تتطلّع البطلة المغربية رباب عرافي إلى مواصلة تألّقها هذا الموسم، في سباقي 1500 و800 متر، حيث تنتظرها منافسة قوية من العداءات الكينيات والإثيوبيات، من المصنفات عالميا، إذ تبقى الحظوظ قائمة أمام صاحبة الثنائية المتوسطية، من أجل تتويج قاري، شأنها في ذلك شأن مواطنيها في مسافة 1500 متر، كل من المخضرم عبد العاطي إيكيدير وابراهيم كعزوزي، الأخير الذي تألّق في ملتقيات العصبة الماسية وضمن مكانا له رفقة أجود 12 عداء في المسافة خلال هذا الموسم.

الفتوة حاضرة أيضا من خلال بعض المسابقات غير المألوفة على المتتبّع المغربي، حيث سيدخل الشاب مروان القاسمي، صاحب الرقم القياسي الوطني في مسابقة الوثب العالي (2.18متر)، غمار التباري القاري، من أجل تحسين رقمه الشخصي، الطموح ذاته الذي يراود محمد الكوسي، عداء مسافة 110 أمتار حواجز، الذي غيبته الإصابة لفترة طويلة، قبل أن يؤكّد حضوره لبطولة إفريقيا، كما هو الشأن لزميلته غزلان سيبا، في مسابقة الوثب العالي، التي تتابع دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية ولمياء الهبز، عداءة 400 متر حواحز، المحترفة في فرنسا.

جدير بالذكر أن البطولة الإفريقية في أسابا النيجيرية، محطة مؤهلة إلى كأس العالم للقارات، المقرّر إجراؤها في الفترة ما بين 8 و9 شتنبر في أوسترافا في جمهورية التشيك، حيث يشارك الأبطال تحت لواء علم قاراتهم، في منافسة تجمع أجود العدائين العالميين.

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