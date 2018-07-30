بلهندة يَرفض عرضا إنجليزيا بستة ملايين يورو

هسبورت - أمال بلحاج*

رَفض اللاعب الدولي يونس بلهندة، لاعب نادي غلطة سراي التركي، عرضا للانتقال إلى "البريمرليغ" لحمل قميص فريق كريستال بلاص الإنجليزي، بداية من الموسم الرياضي المقبل، بعدما عبّرت إدارة ناديه عن رغبتها في تسريح اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والاستفادة من عائدات بيع عقده إلى أحد الأندية.

وكشفت تقارير صحفية تركية، أن المغربي يونس بلهندة لم يبد متحمّسا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، بعدما عرضت إدارة نادي كريستال بلاص الحصول على خدماته مقابل 6 ملايين يورو، مفضلا خوض غمار دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه، على الّرغم من رغبة الأخير في تسريحه صيفا.

عدم اقتناع إدارة الفريق "التركي" بالمستوى الذي قدمه اللاعب المغربي يونس بلهندة، خلال الموسم الماضي، جعلها تخطط إلى التخلّص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصا وأن المبلغ الذي يتقاضاه اللاعب يعد مبلغا مرتفعا بالمقارنة مع المردود الذي يقدّم للفريق.

ويظل مصير اللاعب يونس بلهندة "مجهولا" إلى حدود الآن، وذلك في ظل رغبته في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رفقة غلطة سراي، ورغبة الأخير في بيع عقده إلى أحد الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته، إذ سيكون على الطرفين التوصل إلى اتفاق نهائي فيما يخص مستقبل بلهندة.

يونس بلهندة الذي انتقل إلى نادي غلطة سراي التركي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 8 مليون يورو، قد تصل تكلفة بيعه إلى 13 أو 14 مليون يورو، وذلك في حال انتقل إلى أحد أندية الخليج (قطر أو السعودية)، أو إلى الدوري الصيني، وهو ما أغرى إدارة فريقه.

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