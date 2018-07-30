طنان يقترب من مغادرة نادي سانت إتيان الفرنسي

هسبورت - محمد فنكار*

اعْترف الدولي المغربي أسامة طنان، لاعب "سانت إتيان" الفرنسي، بارتكابه لخطأ كبير عندما قبل الانضمام إلى فريق "لاس بالماس" الإسباني على سبيل الإعارة، ولم يستفد بالشكل الكبير طيلة هذه المدة.

وأقر طنان في تصريحات صحفية للإعلام الهولندي بعدم معرفته الجيدة بالمنطقة التي يمارس فيها الفريق الإسباني، ولم يكن يعلم بتاتا أن "لاس بالماس" جزيرة بعيدة عن وسط إسبانيا، وهو أمر ساهم في تراجع مستواه ولم يتح له فرصة الاندماج الجيّد للعطاء بشكل أفضل.

وأضاف الدولي المغربي أن الأجواء المحيطة بالفريق وبعد المدينة، صعّب من اندماجه مع المجموعة، خصوصا وأنه رب أسرة ولم تسمح له الظروف بالبقاء أكثر من المدة التي زاول فيها في إسبانيا، وكان عليه أن ينهي فترة الإعارة للعودة إلى فريقه السابق "سانت إتيان" الفرنسي.

وأوضح طنان أنه يتطلع للبروز بوجه أفضل بالعودة إلى فرنسا، ويتمنى أن يحالفه الحظ لتناسي الفترة الماضية، والتي أقر بصعوبتها في مساره الكروي، وسيجتهد في التداريب لتجاوز هذه الأزمة.

وستشهد الفترة القادمة للاعب المغربي، منعطفا جديدا في مستقبله الكروي الذي بات محط اهتمام يوناني/تركي، بعد أن أضحى خارج مفكّرة الطاقم التقني لنادي سانت إتيان الفرنسي، من أجل خوض الموسم المقبل من "الليغ1"، بعد أن طرح اسمه على طاولة إدارة نادي "أيك أثينا" اليوناني، حيث أبدى مسؤولو الأخير رغبتهم لضم اللاعب، إلى جانب أندية تركية.

ويأتي رحيل طنان عن الدوري الفرنسي، بعد فشل اللاعب في إثبات ذاته رفقة نادي "الخضر"، رغم عودته من فترة الإعارة لنادي لاس بالماس الإسباني وقضائه النصف الثاني من الموسم الماضي في ملاعب "الليغ1"، إلا أن مؤهلاته لم تقنع جون لويس غاسي، مدرب "الخضر"، الذي منحه فرصة لتطوير مستواه بإلحاقه من فريق الأمل إلى الفريق الأول، غير أن طنان واصل تواضعه كلما ظهر على أرضية الميدان.

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