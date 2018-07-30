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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان ينهزم أمام مضيفه المصري البورسعيدي

نهضة بركان ينهزم أمام مضيفه المصري البورسعيدي

نهضة بركان ينهزم أمام مضيفه المصري البورسعيدي
هسبورت - محمد فنكار*
الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:50

انهزم فريق نهضة بركان أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، والتي انتهت قبل قليل بملعب بورسعيد بمصر، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومع بداية الشوط الأول ضغط الفريق المصري من أجل التقدم في النتيجة عن طريق بعض المحاولات، لكن استعصى عليه ذلك بفعل التركيز الكبير في الدفاع المغربي. كما خلق محاولات محتشمة لم تكن بالخطيرة على حارس مرمى نهضة بركان، وظلت الكفة تميل لأبناء المدرب حسام حسن دون فعالية.

وتواصل العقم الهجومي في النصف الأول من المباراة، فيما رَكَن نهضة بركان إلى الدفاع المتأخر. وكاد الفريق المصري يتقدم في النتيجة، في أخطر فرصة أتيحت لمهاجمه أحمد جمعة في الدقيقة 30، قبل أن يتدخل الحارس عبد العالي المحمدي ويبعدها عن منطقته. وطالب الفريق بضربة جزاء بعد سقوط لاعبه النيجيري إيزي إمكا وسط مربع العمليات في الدقيقة 36، لكن الحكم طالب بمواصلة اللعب، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

ودخل أصحاب الأرض بالعزيمة ذاتها، من خلال البحث عن هدف أول، وقد تأتى لهم ذلك عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 53 بعدما استلم كرة أمام منطقة الجزاء، وتخلص من الرقابة، ثم سدد كرة في أعلى الزاوية اليسرى سجل من خلالها هدف التقدم. كما سنحت لهم فرصة أخرى لمضاعفة النتيجة بعدما لعب أحمد شكري ركنية من الجانب الأيمن، أبعدها المدافع وكادت تدخل شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وانتهت المباراة بفوز الفريق المصري، ومنحته ثلاث نقاط ثمينة بوأته المركز الأول بثماني نقاط على حساب نهضة بركان، الذي حل ثانيا بسبع نقاط، وقربته من التأهل بشكل مبكر إلى دور ربع النهائي، بعد تعادل الهلال السوداني مع يونياو دو سونجو الموزمبيقي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خليلوفيتش الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:16
النهضة باعت الكعبي و سيكوفيتش بلملاير ولم تعزز صفوفها بلاعب أو لاعبين جدد ماذا ينتظرون وماذا سيفعلون بالملايير؟
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2 - Fouad de berkane الاثنين 30 يوليوز 2018 - 00:02
En regardant ce match j ai décidé de ne plus voir le foot national. Ce ne sont que des amateurs gonflés par la fédération et les médias. Et des milliards qu' on dépense et a la fin on dirait que tu es entrain de voir une équipe du quartier et pourtant les joueurs s entraînent tous les jours et ce que je vois sur le terrain c est de n importe quoi
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