الرجاء يضع قدما في ربع نهائي كأس الكونفدرالية

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج (صور: منير امحيمدات)*

تمكن فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم من الفوز بالنقاط الكاملة للمواجهة التي جمعته، اليوم الأحد، بضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، برسم الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس "الكاف"، بعد أن تغلب عليه برباعية نظيفة أمام أنظار جماهير غفيرة.

وحاول لاعبو الفريق الإيفواري مباغتة الفريق البيضاوي خلال الدقائق الأولى من النزال، من خلال ضغطهم على مرمى أنس الزنيتي، وخلق بعض المناورات الهجومية، في الوقت الذي وجدت العناصر الرجاوية صعوبات كبيرة في الدخول في أجواء المواجهة، بسبب بعض الارتباك الذي ظهر على رفاق العميد بدر بانون.

وتجاوز لاعبو الرجاء ارتباك البداية، خلال الثلث الثاني من الجولة الأولى، ليثمر ذلك إحراز اللاعب محمود بنحليب أول أهداف الرجاء في الدقيقة 18، بعد تمريرة مركزة من رفيقه أنس جبرون، وضعته وجها لوجه مع الحارس الإيفواري أبوبكر بامبا.

وفي الوقت الذي كان لاعبو الأسيك يحاولون خلق بعض فرص التهديف وبحثهم عن ممرات في دفاع الرجاء، عزز الفريق البيضاوي النتيجة بهدف ثان حمل توقيع اللاعب زكرياء حدراف، في الدقيقة 27، بعد هفوة دفاعية فادحة للفريق الإيفواري.

وقبل نهاية الجولة الأولى بثوان، عاد زكرياء حدراف ليضيف الهدف الثالث للفريق البيضاوي، مستثمرا تمريرة جانبية مركزة من رجل اللاعب سفيان رحيمي، لينهي "النسور" نتيجة النصف الأول للمباراة بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الجولة الثانية واصلت العناصر الإيفوارية تحركاتها الهجومية بحثا عن تقليص النتيجة، حيث أتيحت لها أول محاولة للتهديف في الدقيقة 49، لكن الكرة ارتطمت بالقائم بعد أن هزمت الحارس الرجاوي أنس الزنيتي.

ولم يتردد الحكم الغيني سيكو توري في احتساب ركلة جزاء للرجاء في الدقيقة 60 بعد إسقاط سفيان رحيمي في معترك الأسيك، ترجمها محمود بنحليب إلى هدف رابع.

وخاض لاعبو الرجاء باقي دقائق الشوط الثاني بأريحية كبيرة، مكنتهم من خلق العديد من فرص التهديف، تفنن رفاق محسن ياجور في تضييعها بغرابة، في الوقت الذي لم ينجح الفريق الخصم في بلوغ شباك الرجاء، رغم اقترابه من ذلك في محاولات عدة، خصوصا عن طريق الهجمات المرتدة، التي شكلت خطورة على دفاع ومرمى الفريق المغربي.

وحافظ الفريق البيضاوي بفضل هذا الفوز على صدارته للمجموعة الأولى من كأس "الكاف" برصيد ثمان نقاط، ليقترب بذلك من حسم التأهل إلى دور الربع، في الوقت الذي جمدت الهزيمة رصيد الأسيك في ثلاث نقاط، وجعلته يقبع في المركز الأخير.

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