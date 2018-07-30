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كُتّاب وآراء
لوائح أمريكية تعفي إبراهيموفيتش من لقاء يوفنتوس
يغيب المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب "لوس أنجليس غالاكسي"، عن المباراة التي ستجمع نجوم الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين أمام يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء القادم، على ملعب "مرسيدس بينز" في أتالانتا.
ويأتي غياب "إبرا"، لاعب "اليوفي" السابق، عن المباراة انصياعا للوائح الدوري الأمريكي، نظرا لأن المهاجم، الذي سيكمل في أكتوبر القادمه عامه الـ37، خاض ثلاث مباريات خلال أسبوع واحد، وسيتعين عليه البقاء في لوس أنجليس.
وطبقا لهذه اللوائح، أيضا، سيغيب إبراهيموفيتش كذلك عن مباراة فريقه القادمة أمام "كولورادو" في الرابع من غشت.
وقال زلاتان: "أشعر بالإحباط لفقداني مباراة نجوم 2018 أمام يوفنتوس، أحد الفرق السابقة التي لعبت لها. أريد أن أشكر الجماهير التي صوتت من أجلي للتواجد في هذا الفريق. هدفي الرئيس هو تسجيل الأهداف ومساعدة لوس أنجليس غالاكسي على الوصول للمراحل النهائية".
وكان إبراهيموفيتش قد سجل، اليوم الاثنين، أول "هاتريك" له في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفوز الذي حققه فريقه على "أورلاندو سيتي" بنتيجة 4-3.