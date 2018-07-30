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الرئيسية | رياضة | تشيلسي يدرس انتقال كورتوا وويليان إلى ريال مدريد

تشيلسي يدرس انتقال كورتوا وويليان إلى ريال مدريد

تشيلسي يدرس انتقال كورتوا وويليان إلى ريال مدريد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 16:35

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي عرضا قدمه ريال مدريد بخصوص شراء الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والجناح البرازيلي ويليان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن "النادي الملكي" قدم عرضا مزدوجا، قيمته الإجمالية 100 مليون استرليني (نحو أكثر من 112 مليون يورو)، لضم كورتوا وويليان.

تصل قيمة العرض المقدم لشراء كورتوا 35 مليون استرليني (أقل من 40 مليون يورو) و65 مليون استرليني للجناح البرازيلي الأيمن (73 مليون يورو).

وأضاف المصدر نفسه أن اهتمام ريال مدريد بضم ويليان يأتي لتغطية رحيل محتمل للويلزي غاريث بيل.

عرض ريال مدريد سيُدرس بعناية من قبل مسؤولي "ستامفورد بريدج"، خاصة وأنهم أبدوا استعدادهم لاستقبال عروض لشراء الجناح البرازيلي عندما أعرب برشلونة عن رغبته في ضمه سابقا، وفق "ديلي ميل".

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