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كُتّاب وآراء
"الفيفا" تخصص مؤتمرا لتحليل "مونديال روسيا"
وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم الدعوة إلى ممثلي جميع الاتحادات الوطنية الـ211، الأعضاء في FIFA، لحضور مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن لتحليل بطولة كأس العالم 2018؛ التي احتضنتها روسيا.
زفونيمير بوبان، نائب الأمين العام للفيفا، قال: "من خلال هذا المؤتمر نهدف إلى عرض ومناقشة النتائج الرئيسية التي توصل إليها خبراؤنا، والاستماع إلى تعليقات الاتحادات الوطنية الأعضاء".
وأضاف بوبان: "كأس العالم يجب أن تبدو بمثابة منصة تعليمية تلقي بأثر إيجابي في تطوير الجوانب الفنية لكرة القدم حول العالم".
كذلك وجه "الفيفا" الدعوة إلى المدراء الفنيين والخبراء الفنيين للاتحادات القارية الستة لحضور المؤتمر المقرر في 23 شتنبر المقبل. ويعقد المؤتمر في اليوم السابق لحفل توزيع جوائز "الفيفا" في العاصمة البريطانية.