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كُتّاب وآراء
باريس سان جرمان يحقق النصر أمام أتليتيكو مدريد
حقق باريس سان جيرمان انتصارا وديا، اليوم الاثنين، على نظيره أتلتيكو مدريد 3-2 ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية في سنغافورة.
تقدم بطل فرنسا بهدف نظيف في الشوط الأول، من خلال كريستوفر نكونكو (د32)، قبل أن يضيف الهدف الثاني عبر موسى ديابي (د71).
ونجح بعدها الفريق الإسباني في معادلة الكفة بهدفين سجلهما فيكتور موييخو (د75) وانطوان بيرند بالخطأ في مرمى فريقه "بي إس جي "(د86).
وبعد دخول المباراة في أنفاسها الأخيرة خلال لشوط الثاني نجح فيرجيليو بوستولاكي (18 عاما) في تسجيل هدف الفوز للباريسيين في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر تسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة.
وتعد الخسارة هي الأولى لـ"روخيبلانكوس" ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، بعد الفوز على أرسنال بركلات الترجيح، بينما الانتصار هو الاول لباريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام "الجانرز" 1-5.