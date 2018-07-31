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الرئيسية | رياضة | ضغوط كبيرة تنتظر اللاعبين العائدين من المونديال

ضغوط كبيرة تنتظر اللاعبين العائدين من المونديال

ضغوط كبيرة تنتظر اللاعبين العائدين من المونديال
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 07:34

قال اتحاد اللاعبين المحترفين لكرة القدم إن 15 لاعبا على الأقل شاركوا في كأس العالم عادوا للعب مع أنديتهم الأوروبية بعد أقل من أربعة أسابيع من مغادرة روسيا، ودون الحصول على فترة راحة كافية في نهاية الموسم.

وكرر الاتحاد الدعوة إلى فترة راحة إلزامية مدتها أربعة أسابيع، على الأقل، بين آخر مباريات الموسم الكروي وبدء التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وقال الاتحاد في بيان: "يتعرض اللاعبون لضغوط كبيرة جدا للوفاء باحتياجات أنديتهم والحفاظ على متطلباتهم الشخصية. وفي الوقت الذي يتفهم فيه الاتحاد الأهمية المالية لمشاركة الأندية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي فإن صحة هؤلاء اللاعبين معرضة للخطر بسبب مثل هذا الجدول المتخم بالمباريات".

وانتهى دور المجموعات لكأس العالم في روسيا، وهي البطولة التي تعتبر رسميا جزءً من أنشطة الموسم الماضي، في 28 يونيو الماضي، بينما أقيم النهائي في 15 يوليوز.

وبدأت الجولة الأولى من الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في 10 يوليوز، وهو ما يعني حدوث تداخل لعدة أيام بين الموسمين الماضي والجديد.

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