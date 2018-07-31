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الرئيسية | رياضة | تفاصيل مالية صغيرة تفصل المنتخب الجزائري عن التعاقد مع خليفة ماجر

تفاصيل مالية صغيرة تفصل المنتخب الجزائري عن التعاقد مع خليفة ماجر

تفاصيل مالية صغيرة تفصل المنتخب الجزائري عن التعاقد مع خليفة ماجر
هسبريس - د .ب .أ
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:15

أكد خير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن المفاوضات مع المدير الفني الجديد لـ" الخضر"، بلغت مرحلة متقدمة جدا، ولم يتبق سوى تفاصيل صغيرة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال زطشي، في تصريحات للصحافة في اعقاب الاجتماع الشهري لاتحاد الكرة "اليوم الاثنين، إن المدير الفني المرشح متحمس ليكون على رأس " الخضر"، وهو يدرك أن المنتخب يملك قدرات فنية كبيرة تمكنه من الذهاب به بعيدا".

واضاف " تفاصيل مالية تمنعنا من اتمام الاتفاق، وهي تفاصيل لا بد من الحديث بشأنها. العقد الذي سيربطنا بالمدير الفني الجديد سيكون على المدى المتوسط، ويشمل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، وتصفيات كأس العالم 2022. ينبغي علينا أن نأخذ الوقت الكافي للتوقيع على اتفاق يكون في صالح الكرة الجزائرية وجميع الأطراف".

وتابع " بعد كأس العالم، العديد من المدربين ذهبوا في اجازة، ويتعين علينا احترام هذا القرار. نحن في اتصال دائم مع المدرب المحتمل للمنتخب الوطني، ونتمنى أن نفصل نهائيا في هذا الموضوع خلال الأيام القليلة المقبلة".

من جهة أخرى ، نفى زطشي، وجود خلافات بين أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة، بسبب موضوع خليفة رابح ماجر الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:36
عندما يظهر المدرب سيغيب المنتخب. وعندما يظهر المنتخب يغيب المدرب . هذه هي القاعدة الأساسية للمنتخبات العربية
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