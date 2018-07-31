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الرئيسية | رياضة | هولندي يحرز جائزة مهرجان شفشاون للشطرنج

هولندي يحرز جائزة مهرجان شفشاون للشطرنج

هولندي يحرز جائزة مهرجان شفشاون للشطرنج
عبد الجواد الخنيفي من شفشاون
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:52

أسدل الستار مساء أمس بحدائق القصبة الأثرية على الدورة السابعة لمهرجان شفشاون الدولي للشطرنج، بحضور فعاليات في لعبة الشطرنج، إضافة إلى فعاليات جمعوية ومنتخبة وسلطات.

المهرجان، الذي نظمته جمعية "ألوان فنية للشطرنج"، وامتد على مدى أسبوع من المنافسة بين لاعبين يمثلون 12 دولة، توج اللاعب الهولندي تيفياكوف سيرجي بالجائزة الأولى، فيما عادت الرتبة الثانية إلى اللاعب الروسي بورماكين فلاديمير، والثالثة إلى ستريكوفيك ألكسا من صربيا.

فيما عادت جائزة اللعب الخاطف إلى اللاعب المصري هشام عبد الرحمان. كما توّج اللاعب المغربي ياسر صابر بلقب الدوري الرئيسي، فضلا عن تتويج العديد من اللاعبين، الذين يمثلون مختلف الأجيال.

وتحول المهرجان الدولي للشطرنج بمدينة شفشاون إلى أحد أبرز الملتقيات الشطرنجية على الصعيدين العربي والإفريقي، كما يشكل عنوانا للمثابرة والاستمرارية، بعدما صار علامة مميزة تستنطق الهوية التراثية والثقافية والرياضية لشفشاون.

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