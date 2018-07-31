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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي النسوي للتايكواندو يتألق في الصين

المنتخب المغربي النسوي للتايكواندو يتألق في الصين

المنتخب المغربي النسوي للتايكواندو يتألق في الصين
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 11:21

أحرز المنتخب المغربي للإناث في رياضة التايكواندو الميدالية البرونزية ضمن البطولة العالمية للفرق، التي اختتمت منافساتها نهاية الأسبوع في مدينة ووكسي الصينية.

وحل المنتخب النسوي في المركز الثالث بعد تجاوزه منتخب كوت ديفوار (8-77) في المباراة الأولى، وتغلبه في الثانية على منتخب كوريا الجنوبية (51 -50) ، قبل أن ينهزم في نصف النهاية أمام المنتخب الصيني، الذي انتزع الميدالية الذهبية للبطولة.

منتخب "لبؤات الأطلس" في رياضة التايكواندو تشكل من البطلات وئام ديسلام وأميمة البوشتي وندى لعرج ووفاء العطري. بينما المنتخب المغربي للذكور أقصي من الدور الأول؛ بعد تفوقه في المباراة الأولى على منتخب كوت ديفوار، بحصة 110 مقابل 78، وانهزامه في المباراة الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية بحصة 48 مقابل 94.

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