24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:55
|06:35
|13:39
|17:18
|20:33
|21:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يساريون يدعون إلى وقف "سعار التطبيع" بين المغرب مع إسرائيل
- مكتبة شاطئية بالمنصورية
- العنصرية في كرة القدم .. ضريبة اللاعبين الأجانب
- خطاب العرش.. مخطط استعجالي لنموذج تنموي جديد
- لماذا قانون تقاعد البرلمانيين غير دستوري؟
تعرض مغربيات لإيذاء جنسي يدفع ضيعات إسبانية نحو اتفاق مهني (5.00)
تراجع المنافسة الصينية ينعش صادرات الملابس الجاهزة بالمغرب (5.00)
- الأحرار : "خطاب العرش" خارطة لمستقبل متماسك - (161)
- "المغرب الموحد" وصفة ملك المغرب لمواجهة "العابثين بالاستقرار" - (70)
- خبير نفسي يربط بين حملة المقاطعة ورؤية محمد الخامس في القمر - (69)
- هل تحقّق الأحزاب رغبة الملك محمد السادس في رؤية نخب شابة؟ - (67)
- بوصوف: خطاب عيد العرش اختار الوضوح لسدّ طريق بائعي الأوهام - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المنتخب المغربي النسوي للتايكواندو يتألق في الصين
أحرز المنتخب المغربي للإناث في رياضة التايكواندو الميدالية البرونزية ضمن البطولة العالمية للفرق، التي اختتمت منافساتها نهاية الأسبوع في مدينة ووكسي الصينية.
وحل المنتخب النسوي في المركز الثالث بعد تجاوزه منتخب كوت ديفوار (8-77) في المباراة الأولى، وتغلبه في الثانية على منتخب كوريا الجنوبية (51 -50) ، قبل أن ينهزم في نصف النهاية أمام المنتخب الصيني، الذي انتزع الميدالية الذهبية للبطولة.
منتخب "لبؤات الأطلس" في رياضة التايكواندو تشكل من البطلات وئام ديسلام وأميمة البوشتي وندى لعرج ووفاء العطري. بينما المنتخب المغربي للذكور أقصي من الدور الأول؛ بعد تفوقه في المباراة الأولى على منتخب كوت ديفوار، بحصة 110 مقابل 78، وانهزامه في المباراة الثانية أمام منتخب كوريا الجنوبية بحصة 48 مقابل 94.