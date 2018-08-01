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الرئيسية | رياضة | الرئيس الأرجنتيني يرشح ألميرون لقيادة رفاق ميسي

الرئيس الأرجنتيني يرشح ألميرون لقيادة رفاق ميسي

الرئيس الأرجنتيني يرشح ألميرون لقيادة رفاق ميسي
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 01 غشت 2018 - 04:42

قال رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، إنه يرشح خورخي ألميرون، مدرب أتلتيكو ناسيونال الكولومبي حاليا، لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم خلفا لخورخي سامباولي.

وصرح ماكري بقوله: "المدربون الكبار موجودون في أوروبا، ومن بين الشباب، هناك ألميرون. صنع الفارق مع الأندية التي تولى مسؤوليتها. بالطبع، أحب ألميرون. لا أعلم إذا كنت أساعده برأيي هذا أم لا، لا أتدخل في هذه المسائل".

وحقق ألميرون نجاحات مع نادي لانوس، الذي توج معه بالدوري في عام 2016 وبكأس السوبر الأرجنتيني. وتولى في أواخر 2017 مسؤولية أتلتيكو ناسيونال وخسر هذا العام نهائي الدوري الكولومبي وكأس السوبر.

ومن جانبه، تحدث ألميرون مع إذاعة "راديو ريفادافيا" وقال إن دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، هو "المرشح الطبيعي لقيادة التانغو في الوقت الحالي".

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