نادي الوحدة السعودي يؤكد حاجته إلى خدمات بانون

هسبورت ـ عمر الشرايبي*

أَكّد حاتم خيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي، بلوغ مفاوضات الأخير مع اللاعب الدولي المغربي بدر بانون، عميد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، مراحل متقدّمة، بعد أن شاع خبر قرب انتقاله إلى "النادي المكي" خلال الساعات القليلة الماضية.

رئيس نادي الوحدة قال، ضمن تصريح لـ"هسبورت، إنه من المفروض أن يكون اللاعب بدر بانون قد اقترب جدا من الانضمام إلى الفريق السعودي، مردفا: "ننتظر فقط الرد النهائي من مسؤولي الرجاء البيضاوي على العرض الذي تقدّمنا به قبل الإعلان الرسمي"؛ علما أن العرض اتخذ شكل "الإعارة" لموسم واحد، حسب ما أكده حاتم خيمي.

من جانبه، لم يخف مدافع الرجاء البيضاوي والمنتخب المغربي صحة ما يتم تداوله، رغم اكتفائه بالإشارة إلى أن الساعات المقبلة كفيلة بالإجابة عن التساؤلات بخصوص مستقبله، كما أكد ذلك في تصريح لـ"هسبورت"، بعد أن نشر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، تحمل عبارة "قريبا"، تاركا الغموض يلف فحواها وفتح الباب أمام عدة تأويلات.

وفي انتظار التأكيد الرسمي، يبدو أن بانون، الذي قاد فريق الرجاء البيضاوي خلال مباراة الأحد الماضي أمام "أسيك ميموزا" الإيفواري، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أضحى أقرب من أي وقت مضى من الطلاق من فريقه "الأم"، علما أنه رفض تجديد العقد الذي يربطه بـ"النادي الأخضر"، مفضّلا الانتقال صوب تجربة احترافية خلال مرحلة "المركاتو" الصيفي الجارية.

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