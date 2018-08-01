الوداد يسترجع هدافه السابق جيبور بعقد لموسمين

هسبورت ـ أمال لكعيدا*

فكّ مسؤولو نادي الوداد البيضاوي عقدة المهاجم الصريح، التي عانى منها الفريق طيلة الموسم الماضي، بتعاقدهم مع الليبيري ويليام جيبور، الهداف السابق للفريق، لموسمين، حسب ما أكدته مصادر من داخل البيت الأحمر لـ"هسبورت".

وأشارت المصادر إلى أن سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد البيضاوي، استطاع تذويب نقاط الاختلاف مع هداف البطولة "برو" للموسم ما قبل الماضي، خاصة منها المالية، قبل أن يتم التوقيع الرسمي على عقد عودته إلى الكتيبة "الودادية" بعد تجربة غير موفقة مع نادي النصر السعودي.

وأصر الناصيري، بعد "غضبة" أنصار الوداد البيضاوي عقب رحيل فوزي البنزرتي عن تدريب النادي وتعاقده مع الاتحاد التونسي لتدريب منتخب بلاده الأول، على إتمام صفقة جيبور ولو عبر التنازل عن بعض الشروط المالية، قصد احتواء "سخط" الجمهور، بتلبية مطلبه الملح، بضرورة التعاقد مع مهاجم صريح.

وكان جيبور قد غادر الوداد البيضاوي بشكل أثار الجدل، بعد نهاية الموسم قبل الماضي، حيث كان الناصيري حينها يؤكد أن اللاعب سيظل "وداديا" وأنه قد تم منحه رخصة للسفر إلى أمريكا حينها، قبل أن يفاجأ المتتبعون بـ"حفار القبور" مرتديا قميص النصر السعودي.

للإشارة، فمسؤولو الوداد البيضاوي يسابقون الزمن من أجل الحسم في خليفة فوزي البنزرتي، حيث يتدارس مجموعة من السير الذاتية لمدربين من مختلف الجنسيات، في الحين الذي رجحت فيه مصادر "ودادية" إمكانية إسناد مهمة الإشراف على الفريق الأول إلى عبد الهادي السكتيوي، المدير الرياضي للفريق "الأحمر".

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