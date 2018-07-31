رونالدو يخوض أول حصة تدريب مع نادي يوفنتوس

هسبريس ـ مُتابعة

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في تدريبات فريق يوفنتوس، البطل القياسي للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتدرب رونالدو رفقة عدد محدود من زملائه الجدد؛ حيث أن أغلب لاعبي يوفنتوس والجهاز الفني يتواجدون حاليا في المعسكر الإعدادي بأمريكا.

وشارك رونالدو في الحصة التدريبية رفقة الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين والكولومبي خوان كوادرادو، والبرازيلي دوغلاس كوستا والأوروغوياني رودريغو بينتانكور.

وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: "أول حصة تدريبية شاقة، تم إنجاز العمل".