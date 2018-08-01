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الرئيسية | رياضة | المكسيكي أغييري يتولي تدريب المنتخب المصري

المكسيكي أغييري يتولي تدريب المنتخب المصري

المكسيكي أغييري يتولي تدريب المنتخب المصري
هسبريس - متابعة
الأربعاء 01 غشت 2018 - 17:29

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم تعيين المكسيكي خافيير أغييري، مديرا فنيا للمنتخب الأول لمدة أربع سنوات.

ونقلت صحيفة (الأهرام) الرسمية أن أغييري، البالغ من العمر 65 عاما، سيتولى القيادة الفنية للفراعنة مقابل 120 ألف دولار سنويا حتى مونديال قطر 2022.

وتولى أغييرى تدريب عدة أندية إسبانية من بينها أتلتيكو مدريد وأوساسونا إلى جانب الوحدة الإماراتى ومنتخبي اليابان والمكسيك.

ويأتي أغييري خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي رحل عن تدريب مصر بعد مونديال روسيا 2018.

وقاد كوبر مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عاما، لكن نتائج الفريق في روسيا جاءت مخيبة بخسارته لمبارياته الثلاث في دور المجموعات أمام أوروجواي وروسيا والسعودية.

وستكون أولى مهام أغييري هي قيادة "الفراعنة"، للتأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل.

يذكر أن المنتخب المصري يحمل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة القارية برصيد 7 ألقاب وهو وصيف بطل النسخة السابقة.

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