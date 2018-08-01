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كُتّاب وآراء
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العلمي: المغرب لا يفكر في تنظيم "كان 2019"
الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:07
نفى رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، وجود أي رغبة مغربية نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 بدلا من الكاميرون.
وأكد الوزير الوصي على القطاع الرياضي في حكومة سعد الدين العثماني، في حوار صحافي أجرته معه جريدة فرنسية، أن كل ما يروج من أخبار في الموضوع خاطئة ولا أساس لها من الصحة، وأضاف :"لا يوجد أي سبب يدعونا إلى ذلك".
وشدد رشيد الطالبي العلمي على أن المغرب تربطه علاقات متينة وأخوية مع الكاميرون، مشددا على أن الشائعات تروج عند اقتراب كل تظاهرة عالمية، معتبرا أن الكاميرون قادرة على إنجاح العرس الإفريقي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ماجد واويزغت الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:20
مابقينا فاهمين والو فهاد البلاد واش نتيقو فالمسؤولين ديالنا ولا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
2 - ahmed الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:21
وهل تقوون علي تنظيمه ببنيتكم المتهالكة ومستشفياتكم السيئة الذكر.
قد تنالونه نظرا لقوة العلاقة والنفود مع الكاف لكن الامر مختلف مع الفيفا.
قد تنالونه نظرا لقوة العلاقة والنفود مع الكاف لكن الامر مختلف مع الفيفا.
تعليق غير لائق
-12
3 - التخلف الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:38
لا يليق للمغرب تنظيم اي نهائي وفي أي مجال.
العالم يستهزا من السياقة في هذا البلد .الساءق المغربي لا يقود سيارته بالشكل المطلوب،لا يحترم قانون السير.اثناء تواجدي هناك،عاينت أكثر من 100 حالة توثق ضعف السائق المغربي لدرايته بفن السياقة وهذه من الأمور المهمة التي تضع المغرب في مأزق كبير إذا مااراد تنظيم اية منافسة دولية.
العالم يستهزا من السياقة في هذا البلد .الساءق المغربي لا يقود سيارته بالشكل المطلوب،لا يحترم قانون السير.اثناء تواجدي هناك،عاينت أكثر من 100 حالة توثق ضعف السائق المغربي لدرايته بفن السياقة وهذه من الأمور المهمة التي تضع المغرب في مأزق كبير إذا مااراد تنظيم اية منافسة دولية.
4 - ستيتو حمو الأربعاء 01 غشت 2018 - 19:50
البلد يعيش أزمة خانقة وازمة ثقة وافلاس في ميدان التعليم العمومي والصحة والخدمات ويعيش مجتمع مقطع الأوصال وانهيار في التلاحم والتظامن باتساع الهوة بين الشعب والحكام .
وعليه يجب الدخول في إصلاح عميق ووقفة تأني والتخلي عن كل مشاريع التبذير .
وعليه يجب الدخول في إصلاح عميق ووقفة تأني والتخلي عن كل مشاريع التبذير .
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