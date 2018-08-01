العلمي: المغرب لا يفكر في تنظيم "كان 2019"‎

هسبريس من الرباط

نفى رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، وجود أي رغبة مغربية نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2019 بدلا من الكاميرون.

وأكد الوزير الوصي على القطاع الرياضي في حكومة سعد الدين العثماني، في حوار صحافي أجرته معه جريدة فرنسية، أن كل ما يروج من أخبار في الموضوع خاطئة ولا أساس لها من الصحة، وأضاف :"لا يوجد أي سبب يدعونا إلى ذلك".

وشدد رشيد الطالبي العلمي على أن المغرب تربطه علاقات متينة وأخوية مع الكاميرون، مشددا على أن الشائعات تروج عند اقتراب كل تظاهرة عالمية، معتبرا أن الكاميرون قادرة على إنجاح العرس الإفريقي.