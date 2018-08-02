كولينا يستقيل من رئاسة لجنة الحكام في "يويفا"

هسبريس - إفي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن الإيطالي روبرتو روسيتي سيخلف مواطنه بييرلويجي كولينا كمسؤول عن التحكيم في الاتحاد القاري، وذلك بعدما أعلن الأخير استقالته من منصبه لأسباب شخصية.

وتم تعيين كولينا (58 عاما) كمدير للحكام باليويفا في 2010 بعد اعتزاله للتحكيم في 2005. وحسب ما جاء في بيان الاتحاد القاري فإن "كولينا تمكن من تحقيق طفرات مهمة في التحكيم، كما أنه أشرف، بالإضافة لأوجه عديدة، على إنشاء مركز التميز التحكيمي".

وتابع البيان: "خلال فترة كولينا أنشأ اليويفا برامج للإشراف على الحكام وتطويرهم بهدف تحسين قدراتهم الفنية والبدنية والتغذية، بالإضافة لمعرفة الفريقين طرفي كل مباراة".

من جانبه، قال رئيس الاتحاد القاري، السلوفيني ألكسندر تشيفرين: "لقد قدم كولينا إسهامات كبيرة مع اليويفا من خلال نظرته وتفهمه والطريقة التي كان يدير بها المباريات. أريد توجيه الشكر له على تفانيه طيلة السنوات الماضية، وعلى ما قدمه لكرة القدم الأوروبية كرئيس للجنة الحكام".

بينما قال كولينا في أول تصريح له عقب القرار إنه "كان شرفا العمل كرئيس للجنة الحكام باليويفا خلال الثمان سنوات الماضية". وأضاف: " فخور للغاية بالنتائج التي حققناها إلى جانب زملائي الحكام، وداخل اللجنة. أريد أن أشكر اليويفا على الدعم الكبير للحكام خلال تلك السنوات، وأيضا كل الحكام على التزامهم الرائع".

وسيظل هذا المنصب إيطالي الجنسية، حيث سيتولى روبرتو روسيتي (50 عاما) المهمة، وهو الذي تقلد الشارة الدولية منذ 2002 وحتى اعتزاله في 2010.

وكانت المحطة الأهم في مشوار روسيتي في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2008) عندما أدار المباراة الافتتاحية بين سويسرا وجمهورية التشيك، بالإضافة للقاء النهائي بين إسبانيا وألمانيا والذي انتهى بفوز الإسبان بهدف نظيف.

وحصل روسيتي في نفس العام على لقب أفضل حكم في العالم من قِبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

وكان الحكم الإيطالي مسؤولا عن عمل حكام الفيديو المساعدين خلال مونديال روسيا 2018 ، بعد أن ترأس لجنة الحكام في إيطاليا على مدار عامين.