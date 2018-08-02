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سيرخيو راموس مع ريال مدريد في جولته الأمريكية
الخميس 02 غشت 2018 - 04:40
شهدت تدريبات ريال مدريد الإسباني، بمدينة ميامي الأمريكية، انضمام قائد الفريق سرخيو راموس على الرغم من حصوله على إذن بالعودة متأخرا؛ بعد المشاركة مع منتخب إسبانيا في مونديال روسيا 2018.
وعادت "كتيبة المدرب الجديد جولين لوبيتيجي" للتدريبات بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي (2-1) ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية.
ويرغب راموس في أن يكون جاهزا في أقرب وقت، والاستعداد للاختبار الرسمي الأول للفريق في الموسم بمباراة من العيار الثقيل، منتصف الشهر الجاري، أمام أتلتيكو مدريد على لقب "كاس السوبر الأوروبي" على ملعب "لو كوك أرينا" بالعاصمة الإستونية تالين.