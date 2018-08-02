إنجلترا واستضافة المونديال .. الحسم سنة 2019

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه سيجري دراسة جدوى لبحث إمكانية التقدم بترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم، ضمن دورة 2030، بعد فشله في محاولتين سابقتين لاستضافة المونديال للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

وسبق لانجلترا أن استضافت كأس العالم لمرة واحدة في تاريخها وذلك عام 1966، وأحرزت حينها لقبها العالمي الوحيد. وتقدمت انجلترا بعد ذلك بترشيح لاستضافة مونديالي 2006 و2018، علما أن ألمانيا فازت بتنظيم الأول وروسيا بالثاني.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد غريغ كلارك، في بيان، أن "مجلس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وافق الشهر الماضي على إجراء دراسة جدوى حول إمكانية أن يكون مرشحا محتملا عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم +ويفا+ لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030".

وأضاف المسؤول في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن "هذا العمل سيتم خلال الموسم الجديد، ولن يتم اتخاذ قرار قبل 2019".

وسبق للأرجنتين والأوروغواي والباراغواي أن أعلنت أنها ستتقدم بترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030، والذي يصادف في الذكرى المئوية الأولى لأول كأس عالم، والتي استضافتها الأوروغواي عام 1930.