التونسي البنزرتي يودّع الدار البيضاء بعد قبوله تدريب "نسور قرطاج"

هسبورت - محمد فنڭار*

اعتذر التونسي فوزي البنزرتي، المدرب السابق لفريق الوداد الرياضي، لجماهير "النادي الأحمر" بعد قبوله عرضا لتدريب المنتخب التونسي.

اعتذار الناخب التونسي الجديد جاء في ندوة صحافية احتضنها مركب محمد بن جلون، اليوم الأربعاء، وأبرز فيها المدرب أن "الالتحاق بالمنتخب يعتبر تلبية لنداء الوطن".

وأوضح البنزرتي أنه قبِل بعرض المنتخب التونسي باعتباره نداء الوطن ولا يمكن أن يدير وجهه لبلده، وأكد أنه توصل بالعديد من العروض من أندية كبيرة طيلة مدة إشرافه على الوداد لكنه لم يكن ليقبل بها.

كما ذكر الإطار التدريبي نفسه أن ظروف العمل متميزة تلك التي وفرها له المكتب المسير للوداد، معتبرا أن طلب الاتحاد التونسي شرف له ولأي مدرب، تونسيا كان أو أجنبيا.

وتحدث البنزرتي، أيضا، عن ظروف توليه زمام "نسور قرطاج"، وقال: "توصلت بعرض منذ أسبوع، على مباراة الوداد وحوريا كوناكري، ووافقت على تدريب المنتخب".

المدرب المغادر "وداد الأمة" أضاف أيضا: "إدارة الـWAC تفهمت الأمر رغم رغبتها في استمراري ضمن التدريب، لكن لم يحدث ذلك للأسف".

وزاد البنزرتي: "الأمور سارت بشكل ممتاز منذ التحاقي بالفريق، جميع الظروف مواتية للعمل، ولم أجد أي صعوبة في تحقيق أهدافي المسطرة".

"المكتب المسير والرئيس يعملان بشكل جدي لإرضاء الجماهير، ولن أنس مساعدة اللاعبين لي وانضباطهم لأسلوب لعبي، وعلاقتي بهم إنسانية وأعتبرهم أفرادا من عائلتي، وأتمنى لهم الخير مستقبلا"، يردف المتحدث نفسه.

وشكر المدرب التونسي أنصار الوداد واعتبرهم أفضل مشجعين في إفريقيا، وساهموا كذلك في الاستقرار الذهني للاعبين، كما طالبهم بمواصلة الدعم والتشجيع للفريق حتى يرقى إلى تطلعاتهم المستقبلية.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com