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كُتّاب وآراء
السكتيوي يقبل سد "فراغ البنزرتي" في الوداد
قبل عبد الهادي السكتيوي تسلم زمام تدريب فريق الوداد البيضاوي خلفا لفوزي البنزرتي، الذي سيتولى مسؤولية تدريب المنتخب التونسي؛ وذلك بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ قرار بتنصيب مدرب جديد أو الإبقاء على السكتيوي مدربا رسميا.
وأوضح عبد الهادي السكتيوي، خلال ندوة صحافية، أنه لن يقبل على نفسه ترك الفراغ في الإدارة الفنية للفريق الأول على بعد أيام قليلة من مباراتيه في دوري أبطال العرب ودوري أبطال إفريقيا، معلنا قبوله طلب رئيس النادي بتسلم زمام الأمور بشكل مؤقت مبدئيا.
ووجه السكتيوي كلمات الشكر إلى المدرب التونسي فوزي البنزرتي على حسن قيادته للفريق "الأحمر"، وعلى "التفاهم الكبير"، حسب وصفه، الذي ميز فترة اشتغالهما معا، وقال: "البنزرتي قدم أشياء كثيرة للوداد، العمل برفقته كان ممتعا ورائعا، أتمنى له كل التوفيق مع منتخب تونس".
من جهة أخرى، لم يحدد السكتيوي ما إذا كان يرغب في الاستمرار على رأس الفريق الأول أو الاكتفاء بتعويض رحيل البنزرتي مؤقتا، مشيرا في الآن ذاته إلى تجاربه العديدة على رأس عدد كبير من الأندية الوطنية، التي وصفها بـ"الناجحة جدا".
جدير بالذكر أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، كشف عن تلقي إدارة الفريق عددا هائلا من السير الذاتية لمدربين من مختلف الجنسيات من أجل خلافة فوزي البنزرتي، "وهو ما سيتم تدارسه خلال الأيام القليلة المقبلة"، على حد قوله.
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تعليقات الزوّار (2)
لان هذه الفرق لها خصوصيتها وكثرة الحياحا حولها وتسيل لعاب كل من أراد الارتقاء السريع في المجتمع التقرب اليها
خصوصا في ضروف انعدام الإطار الواضح للتدريب والعمل .
وعليه فمن الصعب ان يستمر مدرب وطني في قيادة الفريق الوطني الاول وفريقي الوداد والرجاء
زيادة على هذا فالمدرب السكتيوي يعتمد على الشبان بنسبة كبيرة داخل تشكيلته مما سيتيح للوداد اكتشاف لاعبين كبار في الايام المقبلة انشاء الله بالتوفيق للمدرب التكتيوي وحظ اوفر لفريق الوداد الرياضي أو وداد الامة كما يحلوا للبعض تسميته والسلام عليكم.