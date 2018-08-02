24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5706:3613:3917:1820:3221:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. حوالي ربع سكان ألمانيا ينحدرون من أصول أجنبية (5.00)

  2. الزاير: خطورة الوضع الاجتماعي تستدعي تدخل حكومة العثماني (5.00)

  3. تتويج 3 مغاربة في أولمبياد الرياضيات برومانيا‎ (5.00)

  4. مقاول يناشد الملك لإنقاذ الاستثمار بجهة كلميم (5.00)

  5. الجرائم المتعلقة بالرشاوى تتصاعد في روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | السكتيوي يقبل سد "فراغ البنزرتي" في الوداد

السكتيوي يقبل سد "فراغ البنزرتي" في الوداد

السكتيوي يقبل سد "فراغ البنزرتي" في الوداد
هسبورت - محمد أمين متبار*
الخميس 02 غشت 2018 - 10:10

قبل عبد الهادي السكتيوي تسلم زمام تدريب فريق الوداد البيضاوي خلفا لفوزي البنزرتي، الذي سيتولى مسؤولية تدريب المنتخب التونسي؛ وذلك بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ قرار بتنصيب مدرب جديد أو الإبقاء على السكتيوي مدربا رسميا.

وأوضح عبد الهادي السكتيوي، خلال ندوة صحافية، أنه لن يقبل على نفسه ترك الفراغ في الإدارة الفنية للفريق الأول على بعد أيام قليلة من مباراتيه في دوري أبطال العرب ودوري أبطال إفريقيا، معلنا قبوله طلب رئيس النادي بتسلم زمام الأمور بشكل مؤقت مبدئيا.

ووجه السكتيوي كلمات الشكر إلى المدرب التونسي فوزي البنزرتي على حسن قيادته للفريق "الأحمر"، وعلى "التفاهم الكبير"، حسب وصفه، الذي ميز فترة اشتغالهما معا، وقال: "البنزرتي قدم أشياء كثيرة للوداد، العمل برفقته كان ممتعا ورائعا، أتمنى له كل التوفيق مع منتخب تونس".

من جهة أخرى، لم يحدد السكتيوي ما إذا كان يرغب في الاستمرار على رأس الفريق الأول أو الاكتفاء بتعويض رحيل البنزرتي مؤقتا، مشيرا في الآن ذاته إلى تجاربه العديدة على رأس عدد كبير من الأندية الوطنية، التي وصفها بـ"الناجحة جدا".

جدير بالذكر أن سعيد الناصيري، رئيس الوداد، كشف عن تلقي إدارة الفريق عددا هائلا من السير الذاتية لمدربين من مختلف الجنسيات من أجل خلافة فوزي البنزرتي، "وهو ما سيتم تدارسه خلال الأيام القليلة المقبلة"، على حد قوله.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - غوبر فريد الخميس 02 غشت 2018 - 10:29
الفريق الوطني وفريقي الوداد والرجاء لا يمكن لابن البلد البقاء طويلا على راس طاقم التدريب !!
لان هذه الفرق لها خصوصيتها وكثرة الحياحا حولها وتسيل لعاب كل من أراد الارتقاء السريع في المجتمع التقرب اليها
خصوصا في ضروف انعدام الإطار الواضح للتدريب والعمل .
وعليه فمن الصعب ان يستمر مدرب وطني في قيادة الفريق الوطني الاول وفريقي الوداد والرجاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - رضوان الفتحي الخميس 02 غشت 2018 - 10:44
السكتيوي لا يسد به الفراغ بل هو مدرب كبير بمعنى الكلمة وسيقول كلمته مع فريق الوداد الرياضي الغني عن التعريف،
زيادة على هذا فالمدرب السكتيوي يعتمد على الشبان بنسبة كبيرة داخل تشكيلته مما سيتيح للوداد اكتشاف لاعبين كبار في الايام المقبلة انشاء الله بالتوفيق للمدرب التكتيوي وحظ اوفر لفريق الوداد الرياضي أو وداد الامة كما يحلوا للبعض تسميته والسلام عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.