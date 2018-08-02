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الرئيسية | رياضة | بلماضي مدربا جديدا للمنتخب الجزائري لكرة القدم

بلماضي مدربا جديدا للمنتخب الجزائري لكرة القدم

بلماضي مدربا جديدا للمنتخب الجزائري لكرة القدم
هسبريس من الرباط
الخميس 02 غشت 2018 - 10:40

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، تعيين جمال بلماضي مدربا للمنتخب الوطني خلفا لرابح ماجر، الذي أقيل من منصبه في يونيو، في عقد يمتد حتى كأس العالم 2022 في قطر.

وأورد الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني: "جمال بلماضي هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري إثر التوصل إلى اتفاق بينه وبين رئيس الاتحاد السيد خير الدين زطشي".

ونشر الاتحاد صورة للطرفين يتصافحان، مشيرا إلى أن الاتفاق تم أمس الأربعاء في العاصمة الفرنسية باريس، وموضحا أن توقيع العقد سيتم "قريبا جدا"، وأنه يمتد "حتى كأس العالم 2022 المقررة في قطر".

وقبل عامين نصح مدرب المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفي رونار، القائمين على شؤون المنتخب الجزائري، بالتعاقد مع مواطنهم، جمال بلماضي، لتولي الإدارة الفنية لـ"محاربي الصحراء".

وحسب "الشروق" الجزائرية، فإن هيرفي رونار قد كشف لمصادر الصحيفة، بأنه يرى في الإطار الجزائري، جمال بلماضي، "البروفايل" الأفضل لقيادة المنتخب الجزائري، وذلك لاطلاعه على خبايا البيت "الأخضر"، ومعرفته المسبقة بالمنتخب الذي قاده حين كان لاعبا في الفترة ما بين عامي 2000 و2004.

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