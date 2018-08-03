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الرئيسية | رياضة | إريكسون يفضل تدريب منتخب الكاميرون على العراق

إريكسون يفضل تدريب منتخب الكاميرون على العراق

إريكسون يفضل تدريب منتخب الكاميرون على العراق
هسبريس - متابعة
الجمعة 03 غشت 2018 - 02:51

رفض المدرب السويدي المخضرم سفين غوران إريكسون، بشكل رسمي، عرضا لتدريب المنتخب العراقي لكرة القدم.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، التقى إريكسون بمسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم في إسطنبول الأسبوع الماضي؛ ولكن بعد فترة من التفكير رفض إريكسون تولي المسؤولية الفنية للفريق.

ويستعد المنتخب العراقي للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم والتصفيات المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

ويبدو أن إريكسون (70 عاما)، المدرب السابق للمنتخب الإنجليزي، يركز حاليا على العرض المقدم له لتدريب منتخب الكاميرون.

وتولى إريكسون تدريب منتخب إنجلترا بين عامي 2001 و2006 وصعد به لدور الثمانية لكأس العالم مرتين.

وأشرف إريكسون على تدريب المنتخب السويدي ودرب منتخب المكسيك، كما درب منتخب كوت ديفوار في مونديال جنوب افريقيا 2010.

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