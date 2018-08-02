ريال مدريد: مودريتش يساوي 750 مليون يورو

هسبريس - أ.ف.ب

طلب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، مبلغا خياليا مقداره 750 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش، بحسب صحيفة ماركا الاسبانية.

وفي ظل تقارير حول سعي انتر الايطالي الى ضم مودريتش (32 عاما)، أفضل لاعب في مونديال روسيا 2018 حيث قاد بلاده الى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، نقلت الصحيفة عن بيريز قوله أن "الطريقة الوحيدة لرحيل مودريتش تكمن في دفع أحدهم 750 مليون يورو".

وكانت تقارير إيطالية اشارت الى أن مسؤولي نادي إنتر أجروا اتصالات بممثلي مودريتش، أملا بضمه الى صفوف الفريق اللومباردي.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" ان مودريتش منح وكيلة أعماله وزوجته فانيا بوسنيتش موافقته على الرحيل وقد عرضت خدماته على انتر.

وكان مودريتش جدد عقده في نوفمبر 2016 مع الفريق الملكي حتى صيف 2020.

وعلى رغم سعي انتر لتدعيم صفوفه قبل المشاركة في دوري الابطال للمرة الأولى في ست سنوات والتعاقد مع النجم البلجيكي راديا ناينغولان، يبدو ان ريال يعترض هذه الصفقة بعد رحيل نجمه الاول البرتغالي كريستيانو رونالدو الى الدوري الايطالي ايضا، حيث سيحمل ألوان يوفنتوس البطل.

وبحال قدوم مودريتش الى انتر، سيتمركز مع نجوم المنتخب الكرواتي في "نيراتسوري" في ظل تواجد ايفان بيريشيتش ومارسيلو بروزوفيتش، وشيمي فرساليكو المنضم أخيرا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الاسباني.