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الرئيسية | رياضة | أيوب عبو يسير على خطى حكيمي في ريال مدريد

أيوب عبو يسير على خطى حكيمي في ريال مدريد

أيوب عبو يسير على خطى حكيمي في ريال مدريد
هسبريس - إفي
الجمعة 03 غشت 2018 - 01:30

رحل لاعب الوسط المغربي أيوب عبو عن فريق خيتافي، الذي وقع معه عقدا هذا الصيف، للعب في صفوف فريق ريال مدريد الرديف، حسب ما أعلنت الوكالة المسؤولة عن تسويق اللاعب نفسه.

وكان اللاعب المغربي قد وقع لخيتافي بعدما تمكن من الصعود مع فريقه رايو ماخاداوندا، في الموسم الماضي، إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ولكن انتهى الأمر بعبو في اللعب لصفوف الفريق الرديف بالنادي الملكي لمدة أربعة مواسم، وهو الأمر الذي لم يعلنه النادي رسميا حتى هذه اللحظة ولكن أعلنته وكالة "ميديا بيز سبورت" للاعبين.

وقدم أيوب لفريق رايو ماخاداوندا من فريق بورتو البرتغالي للناشئين، ونجح في أن يكون أحد أبرز لاعبيه في الموسم الماضي بجانب خورخي دي فروتوس، الذي سيزامله أيضا في صفوف الميرينجي للناشئين.

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