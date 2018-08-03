24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/08/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:37
|13:39
|17:17
|20:31
|21:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- النخبة التي يريدها الملك والشعب
- حركة "قادمون وقادرون" تلتئم بمدينة الخميسات
- إسطنبول تتصدر قائمة مدن جنوب القارة الأوروبية
- لا للقانون التنظيمي! الأمازيغية تحتاج العدل الدستوري والحرف اللاتيني
- الأندية الإنجليزية والإيطالية تهيمن على سوق انتقالات كرة القدم
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
أيوب عبو يسير على خطى حكيمي في ريال مدريد
الجمعة 03 غشت 2018 - 01:30
رحل لاعب الوسط المغربي أيوب عبو عن فريق خيتافي، الذي وقع معه عقدا هذا الصيف، للعب في صفوف فريق ريال مدريد الرديف، حسب ما أعلنت الوكالة المسؤولة عن تسويق اللاعب نفسه.
وكان اللاعب المغربي قد وقع لخيتافي بعدما تمكن من الصعود مع فريقه رايو ماخاداوندا، في الموسم الماضي، إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.
ولكن انتهى الأمر بعبو في اللعب لصفوف الفريق الرديف بالنادي الملكي لمدة أربعة مواسم، وهو الأمر الذي لم يعلنه النادي رسميا حتى هذه اللحظة ولكن أعلنته وكالة "ميديا بيز سبورت" للاعبين.
وقدم أيوب لفريق رايو ماخاداوندا من فريق بورتو البرتغالي للناشئين، ونجح في أن يكون أحد أبرز لاعبيه في الموسم الماضي بجانب خورخي دي فروتوس، الذي سيزامله أيضا في صفوف الميرينجي للناشئين.