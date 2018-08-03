توجه مابيدي إلى الدوري الفرنسي يُغضب الرجاء

هسبورت - محمد فنڭار*

أَغضب الدولي الكونغولي ليما مابيدي، متوسط ميدان فريق الرجاء البيضاوي، مسؤولي النادي بسبب اجتيازه لاختبارات تقنية مع فريق فرنسي ممارس في دوري الدرجة الثانية، بعد اقترابه من مغادرة المغرب بسبب المشاكل المادية التي يعيشها الفريق الأخضر.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"هسبورت" أن مسؤولي الرجاء عبّروا عن استيائهم من غياب اللاعب عن الفريق الأسبوع الماضي، والتحاقه بأحد الفرق الفرنسية؛ وهو ما اضطر المدرب خوان كارلوس غاريدو إلى استبعاده من لائحة مباراة "أسيك ميموزا" الإيفواري، عن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعود تفاصيل "التمرّد" إلى عدم قدرة اللجنة المؤقتة الحالية للفريق على دفع مستحقات اللاعب بشكل كامل، حيث طالب هذا الأخير بالتوصل بـ60 مليون سنتيم في أول دفعة مما يدين به للرجاء، وبعدها التوصل بـ40 مليونا وآخر دفعة تبلغ قيمتها 35 مليون سنتيم؛ وهو ما وجدته اللجنة غير مقدور عليه، مقترحة صيغة أخرى لم يتقبلها الدولي الكونغولي.

ولجأ مابيدي، في وقت سابق، إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، لمطالبة إدارة فريق الرجاء بمستحقاته المالية، حيث باشر اللاعب الإجراءات القانونية لاستخلاص مستحقاته التي تقدر بـ110 ملايين سنتيم.

كما يسعى الدولي الكونغولي إلى استصدار حكم من لدن "فيفا" لاستخلاص مستحقاته، وأيضا فسخ العقد الذي يربطه بالرجاء، على اعتبار أنه خضع أخيرا للاختبار من لدن أحد أندية الدرجة الأولى في الدوري الفرنسي.

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