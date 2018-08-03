24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/08/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:37
|13:39
|17:17
|20:31
|21:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟
- النخبة التي يريدها الملك والشعب
- لا للقانون التنظيمي! الأمازيغية تحتاج العدل الدستوري والحرف اللاتيني
- حوادث السير تواصل حصد الأرواح بطرقات البلاد
- الألماس الأزرق النادر يحمل أعمق أسرار الأرض
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
نادي ميلان يعلن عن صفقتي ضمّ إيغواين وكالدارا
الجمعة 03 غشت 2018 - 04:30
أعلن نادي ميلان الإيطالي عن صفقتيه الجديدتين وهما المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغواين والمدافع ماتيا كالدارا، القادمين من فريق يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع المدافع ليوناردو بونوتشي.
وقال ميلان عبر صفحته الرسمية: "غونزالو وماتيا جزءان مهمان للعصر الجديد للنادي". وسيلعب المهاجم الأرجنتيني إيغواين في الميلان على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2019 مع حق الشراء.
وقضى "بيبيتا" موسمين داخل جدران "السيدة العجوز"، وكان قد انضم إلى نادي مدينة تورينو قادما من نابولي مقابل 90 مليون يورو.
وانتقل ماتيا كالدارا بشكل نهائي للميلان في صفقة تبادلية مع "اليوفي" مقابل عودة بونوتشي للأخير. ووقع المدافع صاحب الـ24 عاما عقدا مع الميلان حتى 30 يونيو 2023.