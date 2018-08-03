نادي ميلان يعلن عن صفقتي ضمّ إيغواين وكالدارا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن صفقتيه الجديدتين وهما المهاجم الأرجنتيني غونزالو إيغواين والمدافع ماتيا كالدارا، القادمين من فريق يوفنتوس، في صفقة تبادلية مع المدافع ليوناردو بونوتشي.

وقال ميلان عبر صفحته الرسمية: "غونزالو وماتيا جزءان مهمان للعصر الجديد للنادي". وسيلعب المهاجم الأرجنتيني إيغواين في الميلان على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2019 مع حق الشراء.

وقضى "بيبيتا" موسمين داخل جدران "السيدة العجوز"، وكان قد انضم إلى نادي مدينة تورينو قادما من نابولي مقابل 90 مليون يورو.

وانتقل ماتيا كالدارا بشكل نهائي للميلان في صفقة تبادلية مع "اليوفي" مقابل عودة بونوتشي للأخير. ووقع المدافع صاحب الـ24 عاما عقدا مع الميلان حتى 30 يونيو 2023.