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كُتّاب وآراء
الأرجنتين تسند تدريب المنتخب إلى سكالوني وايمار
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول، بشكل مؤقت، إلى ليونيل سكالوني وبابلو ايمار ، وذلك حتى دجنبر المقبل على الأقل.
ويتولى الثنائي مهام المدير الفني للمنتخب بعد رحيل خورخي سامباولي عن المنصب؛ إثر خروج المنتخب الأرجنتيني من دور الستة عشر بكأس العالم 2018 في روسيا ، بالهزيمة أمام نظيره الفرنسي الذي واصل المشوار حتى توج باللقب.
وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، "سنحتاج بعض الوقت كي نتخذ القرار الصحيح."
وكان سالكوني مدربا مساعدا لسامباولي حتى المونديال الروسي ، ويشغل حاليا منصب المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 20 عاما. أما ايمار فيتولى منصب المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عاما، وسيخوض تجربته التدريبية الأولى على مستوى المنتخب الأول ، عندما تخوض الأرجنتين مباراتين وديتين أمام جواتيمالا وكولومبيا في سبتمبر المقبل.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان النجم ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، سيتواجد مع المنتخب في المرحلة المقبلة أم لا، حيث لم يعلن عن قراره بشأن مسيرته الدولية منذ نهاية "مونديال روسيا".
وكان سامباولي قد تولى تدريب منتخب الأرجنتين في 2017 بعقد لمدة خمسة أعوام ، بعد أن قاد منتخب الشيلي للتتويج بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" في 2015 .